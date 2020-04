¡Pac Man gratis! Liberan al popular videojuego hasta el 10 de mayo

Una increíble noticia fue dada a conocer para los videojugadores del mundo. Y también para aquellos que tal vez, ya habían dejado de jugar con el paso de los años. A través de la campaña "Más diversión para todos: en casa", la productora de videojuegos Bandai Namco está regalando uno de sus más irónicos juegos: Pac-Man. Se trata de "Pac-Man Championship Edition 2" para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam.

A través de una carta, desde la compañía señalaron que "personas de todo el mundo están haciendo su parte para cambiar su vida y estilos de trabajo con el fin de combatir la pandemia de COVID-19. Aquí en Bandai Namco Entertainment, hemos puesto en marcha iniciativas para apoyar y salvaguardar la salud de nuestros empleados, sus familias y amigos, así como de nuestros clientes, proveedores y nuestras comunidades".

Un gesto ante la situación de la pandemia

"Con la ayuda y la cooperación de los empleados de toda nuestra organización global, hemos preparado y promulgado condiciones de trabajo remotas dentro de nuestras oficinas en todo el mundo. Nos gustaría agradecer a todos por sus contribuciones individuales al quedarnos en casa para ayudar a aplanar la curva y mantener seguros y seguros los medios de vida de todos. También nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud por aquellos que trabajan en el campo de la medicina y que están en primera línea frente a la difícil tarea de mantener bajo control la pandemia", señalaron.

Finalmente agregaron que "enviaremos a nuestro querido embajador de buena voluntad, Pac-Man, a los hogares de todos al hacer que "Pac-Man Championship Edition 2″ esté disponible de forma gratuita a partir del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. PDT hasta el 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. PDT para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de STEAM. A través de este regalo por tiempo limitado, esperamos traer diversión a los hogares de todos en todo el mundo".

"Ahora, hagamos nuestra parte y tengamos 'Más diversión para todos en casa"", concluyeron. Para acceder al videojuego gratuito, simplemente búscalo por su título en las tiendas virtuales de las plataformas mencionadas: PS4, Xbox One y Steam para PC.