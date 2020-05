Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este martes 5

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar que dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Tienes que crecer en el amor y arriesgarte, no todas las personas son malas.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Es el momento de arriesgar y conocer nuevas personas, no seas poco sociable.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

El amor está más cerca de lo que piensas, no debes angustiarte.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

La gente que es cariñosa contigo es la que realmente merece tu afecto.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Al ser tan exigente muchas veces no ves los pequeños detalles, valora más las pequeñas cosas.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Tienes que decidirte por ese amor y dejar de buscar.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Debes agradecer a las personas que están contigo y te dan su apoyo incondicional.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

No seas duro con las personas, recuerda que nadie nació sabiendo.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Es normal estar triste, no te preocupes si no sale bien a la primera y no culpes al resto.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Deja de darle oportunidades a quien realmente no las merece.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Eres auténtico, recuerda que la libertad vive en ti, respira y sé paciente.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

La reciprocidad es importante, debes dar lo que recibes de los demás.