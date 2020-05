"Esto no lo pongas en ningún sitio que me detienen por criminal": Contó curiosa anécdota de su madre y causó furor en redes sociales

Una historia que rápidamente se convirtió en viral. Un joven español llamado Pablo González Casín contó por Twitter una curiosa situación que vivió su madre, la que causó furor entre millones de usuarios.

“Mi madre ha ido a comprar y con las prisas de meter las cosas en la bolsa se ha metido el datáfono del súper y se lo ha traído a casa. Se acaba de dar cuenta”, escribió en Twitter, adjuntando la fotografía del objeto en cuestión.

El relato en hilo incluyó también declaraciones de su propia madre al respecto. “Y la chica buscándolo y no lo encontraban, total que he tenido que pagar en efectivo porque se ha formado mucha cola”, dijo la mamá de Pablo sobre lo que le ocurrió en el supermercado.

Del mismo modo, la mujer advirtió a su hijo que no hiciera pública la situación. “Pablo, esto no lo pongas en ningún sitio que me detienen por criminal’, no tenía dudas pero la verdad es que está claro que adoptado no soy”, sostuvo, según la versión.

La mujer devolvió el aparato y Pablo dio aviso a la cadena de supermercados. “Ya os lo ha devuelto. Dice que la perdonéis que lo siente mucho”, le dijo a la empresa mediante un mensaje en Twitter.

Y el supermercado dejó la siguiente respuesta: “¡Gracias por este toque de humor que falta nos hacía! Y sobre todo, gracias por devolvernos el datáfono que también nos iba a hacer falta”.

