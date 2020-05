¿Fanático de Gokú y buscando un videojuego para la cuarentena? "Dragon Ball Z Kakarot" te permite vivir esta fantástica aventura como nunca antes

El entrenamiento de un saiyan nunca termina. ¿Fanático de Dragón Ball? Este juego es increíble. "Dragon Ball Z Kakarot", cumple un deseo de los fans: tener un RPG de Goku a la altura. Si alguna vez jugaste los RPG de antaño en Snes, este es el digno sucesor. Pero, por supuesto, con todos los adelantos tecnológicos que las consolas dúo ultima generación pueden otorgar.

El nuevo juego de rol de acción concebido por los muchachos de CyberConnect2, es una mezcla perfecta. ¡Gracias Bandai Namco! La expectativa era alta. Y esta vez se cumplió (a diferencia de lo que pasó con "Jump Force". Aún lloramos aquello). En esta ocasión podemos revivir toda la historia de Dragon Ball Z, desde la llegada de Raditz hasta la batalla final con Bu, pero desde una perspectiva más rolera.

En "Dragon Ball Z Kakarot" no hay modos "versus". Solo podemos jugar la historia, pero desde una perspectiva bastante abierta. Comenzamos manejando a Goku, pero a medida que avancemos por los diferentes acontecimientos de la trama, nos tocará controlar a otros personajes. Gohan, Piccoro, Trunks, por ejemplo.

Este juego se articula en torno a un mundo abierto que podemos explorar caminando, corriendo o volando. Tenemos diferentes lugares irónicos. Como West City, las islas que rodean Kame House o el propio planeta Namek. En estos lugares encontramos puntos que inician los acontecimientos principales. Pero también hay muchas otras tareas que podemos cumplir. En este sentido, me recuerda un poco al modo historia en los Naruto, pero muchísimo más completo.

Deberás hacer pequeñas tareas como pescar con la cola o recolectar objetos. / Captura

Distintos tipos de misiones

Por un lado, tenemos misiones secundarias. Suelen consistir en disputar algún combate suelto o en buscar determinados objetos. La típica: ir a buscar ingredientes para cocinar, también está. De hecho, el juego se valió una gran critica porque es Milk (Chichi en otros países), quien le hace la comida a Gokú. Pero bueno, quienes conocemos (y amamos esta historia), sabemos que Gokú ama la cocina y que Milk siempre estaba dispuesta a hacerle gigantescos banquetes.

Volviendo a la logística del juego, las misiones secundarias es que a veces nos obligan a ir a mapas diferentes. Esto se puede hacer apenas pulsando un par de botones, pero conllevan un tiempo de carga que se hace repetitivo y molesto. Por ejemplo, no podemos ir desde Kame House a Capsule Corporation sin pasar por ese "tiempo de carga". Pero bueno, para qué vamos a andar con cosas si la gráfica y cada detalle del videojuego es formidable. Era de esperar que dependeríamos de esos molestos "tiempos fuera".

Curiosidades que se agradecen

Entre medio de las misiones principales, que guían la historia (y que no pretendo hacer spoiler), te encontraras con unos cuantos minijuegos curiosos. Muchos jugadores somos fans de los minijuegos, así que se agradece. Por ejemplo, podemos pescar enormes peces o batear en partidos de béisbol. La dinámica se basa en sencillos quick time events. La típica dinámica de "pulsar el botón en el momento preciso". Una destreza que llevamos años practicando.

Entremedio hay otros como: minijuegos de preguntas y respuestas o incluso unas cortas carreras. El de preguntas y respuestas es bastante entretenido, considerando que seas un gran fan de Dragon Ball.

Elementos de la serie

"Dragon Ball Z Kakarot" permite ir desbloqueando y encontrando elementos de todo tipo. Así, en el mapeado existen los llamados puntos conmemorativos. Si eres fanático de verdad: llorarás. En ellos encontramos imágenes de Goku niño durante la serie original de Dragon Ball. No sirven de nada: sólo para hacerte llorar de emoción. También podrás encontrar "trading cards" japonesas de Dragón Ball Z. Lo dejamos hasta ahí, insisto: no es la idea hacer spoiler.

También hay peleas. Obvio. / Captura

¿Te lo preguntabas? Por supuesto que también deberás buscar las esferas del dragón. Cómo no, si también son protagonistas de esta historia. Visualmente, los chicos de CyberConnect han hecho un trabajo bastante correcto. Los modelos de personajes durante las partidas no se acercan al brutal nivel de detalle que vimos en "Dragon Ball FighterZ". Pero hay que tener en cuenta que estamos ante un juego de mundo abierto y hay que mostrar muchos detalles de golpe. En combate, sí lucen más convincentes tanto en el modelado como en los movimientos, sin que sea nada del otro mundo.

El soundtrack hace todo con más místico. Cada nota, cada golpe. ¿Quieres ampliar esta historia? Ya hay DLC disponible. El videojuego está disponible para Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam.

Conclusión

Este es un videojuego muy bien hecho. Me atrevo a decir que le gustará tanto a los fanáticos de la serie, como a quienes tal vez no lo son, pero que saben apreciar un buen RPG. En tiempos de pandemia, donde más gente se está sumando al mundo de los videojuegos, es sin duda una tremenda alternativa. No es el juego de Dragon Ball perfecto. Uno hubiese esperados algunas cosas extra, como tener también disponible un modo versus. Sin embargo, hace disfrutar la historia: tal y como lo hacíamos en la niñez, cuando esperábamos los capítulos en el Mega. ¡Upa! Se me volvió a caer el carnet.