A falta de una, así serán las dos consolas Playstation 5: Sony las presentó este jueves

Un evento en que con cada nuevo juego presentado sentías emoción. Si pudiste ver la transmisión de "The Future of Gaming" de Playstation con el volumen del computador al máximo, sabes de qué te estoy hablando. Si no, acá te dejaremos el link.

Pero más allá de la increíble lista de videojuegos que nos esperan este año, la protagonista fue la consola Playstation 5, de la que anteriormente solo conocíamos el control. Fin a las filtraciones, hoy tenemos su imagen oficial. Y a falta de una serán dos: Playstation 5 y Playstation 5 "Digital Edition".

La segunda es la primera consola Playstation que viene sin un lector de discos. De hecho, es la primera consola 100% digital. Recordemos que Xbox One tiene lector, y que Nintendo Switch usa cartuchos. ¿Será el fin del formato físico? Dejamos abierto el debate.

Por mientras, aquí dos imágenes de estas bellezas:

Playstation 5 y Playstation 5 Digital Edition. / Captura

PS5 / Captura

Aquí puedes ver el video de la transmisión: