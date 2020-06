"Elige Vivir Sano" convoca a una "Yogatón" a través de Youtube y Facebook

Una invitación adaptada a los días de cuarentena. El programa "Elige Vivir Sano" lanzó una convocatoria para realizar una "Yogatón" virtual, la que se llevará a cabo este sábado a través de Youtube y Facebook. La actividad se enmarca en una nueva conmemoración del Día Internacional del Yoga.

"Esta actividad es parte de nuestra iniciativa 'Vida Saludable en Casa', que busca acompañar a las familias que están en casa y promover la alimentación saludable, la actividad física y el bienestar emocional", comentó al respecto la secretaria ejecutiva de "Elige Vivir Sano", Daniela Godoy.

Además, Godoy sostuvo que no es necesario tener experiencia en yoga para sumarse a esta actividad. "No importa si tienen experiencia o es la primera vez que hacen yoga. No importa si no tienen mat porque pueden usar una alfombra o una manta. La invitación es a sumarse a esta Yogatón que es una actividad pensada para la familia", dijo.

Las clases tendrán una duración de entre 25 y 35 minutos. A continuación, los horarios y el público en el que cada bloque se enfocará: