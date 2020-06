¿Cómo es el helicóptero que la Nasa mandará a Marte?

Ingenio es el nombre del helicóptero de la Nasa que el próximo año tiene la misión de sobrevolar la superficie de Marte, como parte de la nueva misión Perseverance que despegará en julio.

Con el próximo lanzamiento de Perseverance, que será el quinto robot robótico de la Nasa en Marte, enviarán a Ingenio que podrá explorar los valles y cráteres marcianos, brindando otra perspectiva del planeta y aumentado la capacidad exploratoria del hombre en otro mundo.

Jim Bridenstine, el administrador de la Nasa, hizo una reflexión sobre su entusiasmo de ver a Ingenio volar. “Te diré que lo que más me emociona como administrador de la Nasa es estar listo para ver volar un helicóptero en otro mundo”, dijo.

The journey of 314 million miles all comes down to the last few inches. See how the Mars Helicopter Delivery System will get Ingenuity safely to the surface of the Red Planet, where it will try the first experimental powered flight on another world. https://t.co/TGGmQhSg4U pic.twitter.com/LAU5JMRDl1

— NASA JPL (@NASAJPL) June 23, 2020