"Una papa frita puede llegar a absorber el 40% de su peso en aceite": especialistas recomiendan freír con aire y otras técnicas para lograr comer rico y sano

La cuarentena tiene a millones de personas en el mundo encerradas en sus casas. Y muchos se han aventurado a cocinar nuevas recetas. Pero muchas veces los excesos de sal y aceite pueden pasar la cuenta. He ahí la importancia de una cocina saludable. Bernardita Vignola, nutricionista del Centro Médico y Dental RedSalud Arauco, explicó a Publimetro que el encierro nos está llevando a practicar muy poca actividad física.

"Y por otra parte la ansiedad nos lleva a comer más aún", explica. Vignola señala que siempre se debe buscar un equilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Conversamos respecto a nuevas tecnologías que hoy permiten preparar alimentos más sanos en casa, como las freidoras de aire y las yogurteras. También, sobre como hacer un menú semanal y equilibrado.

Las preparaciones en aceite son parte del patrimonio nacional. Roscas y sopaipillas llegan a las mesas chilenas en invierno. ¿Es posible prepararlas sin aceite? Totalmente no, pero si con menos. Hoy hay freidoras de aire que permiten preparar una gran cantidad de alimentos con solo un par de cucharadas de este líquido. Por ejemplo, recientemente Oster lanzó un modelo que permite contener 5,5 litros de alimento. Sin olor a fritura, señalan que la máquina utiliza un 99,5% menos de aceite que freidoras convencionales. Solo basta un par de cucharadas.

"Una papa frita puede llegar a absorber un 40% de su peso en aceite"

¿Cuál es el efecto de esto en la salud? La especialista señala que las máquinas para freír con aire son considerablemente más saludables. "Por ejemplo, una papa frita puede llegar a absorber un 40% de aceite cuando se fríe de manera convencional", explicó. "Si bien el sabor no será el mismo, esta técnica mantiene la crocancia y se pueden preparar varias cosas", añade. Vignola señala que la fritura con aire o el horno son mucho más saludables, pero se debe considerar el volumen a consumir. Alejandro Poblete, nutricionista de la Universidad Católica concuerda. El especialista añade que "estas nuevas tecnologías son un gran aporte para una alimentación saludable".

¿Cómo evitar subir de peso en cuarentena? Equilibrio. Los especialistas señalan que es clave mantener una alimentación equilibrada y sin exceso de grasa.

"Obviamente si la persona se come un bowl entero de papas fritas, igual subirá de peso", ejemplifica Vignola. ¿Qué otras preparaciones en casa se están masificando? La realización de yogures con "yogurtera". Estas máquinas con un solo yogurt natural, y leche, permiten preparar alrededor de 2 litros de yogurt en casa. "En estas preparaciones lo importante es lo que le ponen al yogurt. Si lo endulzan con miel, endulzante o azúcar habrán diferencias", señaló la nutrióloga. "Pero de todas maneras será más sano que uno comprado en supermercado", añadió. ¿Los motivos? Nuevamente los preservantes. "Cuando veas ingredientes que no sepas qué significan, el alimento ya no suele ser tan sano y natural", dijo la especialista que, además, está presente en Instagram con su cuenta @bernivignola.nutricionista. Por su parte, Poblete añade que "toda preparación en el hogar, con ingredientes naturales, será un mejor aporte al organismo". "Esta tendencia a las preparaciones en el hogar es algo que debería quedarse tras la pandemia", añadió.

La importancia del menú semanal

¿Qué se debe consumir semanalmente? Es común escuchar que "se deben consumir legumbres una vez a la semana". "Eso es cierto. También se debe consumir pescado idealmente dos veces a la semana y huevo en la misma cantidad", añade Bernardita. Siempre se señala que el pescado es caro, ¿cuentan en esas raciones los enlatados? Vignola aclara que si. "Por supuesto, atún, jurel. Pero recomiendo que sean en agua y no en aceite". ¿Se deben lavar tras sacarlos del tarro? "Esa es una recomendación que solo le doy a mis pacientes con hipertensión enfermedad renal. Lavar los alimentos en conserva permite eliminar el exceso de sodio", dijo la profesional.

"Algo bueno que ha traído esta situación de encierro es precisamente que las personas se están preocupando más de lo que comen. Planificando las comidas semanales y buscando alternativas", señaló la nutriologa.