Tras 10 años del lanzamiento de PlayStation Plus: “Call of Duty: Modern Warfare Remastered” se posiciona como el videojuego preferido a nivel mundial

Esta semana PlayStation Plus cumple 10 años desde su lanzamiento a nivel global. El sistema de suscripciones premium de PlayStation Network permitió que los usuarios, cambiaran la forma de jugar. A través de la plataforma se puede acceder a la compra digital de videojuegos, pero también a mucho más. La suscripción premium te entrega dos juegos al azar mensualmente (a veces incluso más) y contenido extra.

Tras 10 años de éxito, desde la plataforma revelaron la selección de los 10 videojuegos preferidos. Y a la vez, con más usuarios activos. El ranking es a nivel global y considera el último trimestre de este año.

"Call of Duty" a la cabeza

"Call of Duty: Modern Warfare Remastered" lidera la lista como favorito, seguido por "Sonic Forces" y "Shadow of the Colossus". En el cuarto lugar aparecer otro "CoD", esta vez es "Call of Duty: Black Ops III". Le siguen "Destiny 2", "Uncharted 4: A Thief’s End", "Dirty Rally 2.0", "Detroit Become Human", "Steep" y "Uncharted Nathan Drake Collection".

Videojuegos: récords de venta y uso online en medio de la pandemia OMS Con la campaña “Jugar juntos a distancia” la organización está motivando su uso como entretención ante el confinamiento. Millones de jugadores ocasionales o “players” se están sumando a la comunidad, lo que ha doblado las cifras de juego online.

Además, se dio a conocer el line-up de títulos de videojuegos a los que tendrán acceso a partir de julio los usuarios de PlayStation Plus, al ser parte de esta membresía premium de videojuegos de simulación bonificados. Los nombres son "NBA 2K20", "Rise of the Tomb Raider" y "Erica".

Con más de 41.5 millones de miembros a nivel mundial, la suscripción de PS4 ha generado toda una comunidad que ha ido en crecimiento durante esta pandemia.