Filtran avances del proyecto para unir WhatsApp, Instagram y Messenger de Facebook en una sola aplicación

A finales del 2019 medios como ABC publicaban que o "era un secreto a voces" la integración de WhatsApp, Instagram y Facebook como una sola aplicación. La unión, estaría centrada en las funciones de mensajería. Se planteó que el objetivo era unir bajo una misma estructura los tres servicios de mensajería principales propiedad de Facebook.

En su momento, el medio especializado en tecnología Xataka, planteó "que tres gigantes como WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram estén unidos por una sola línea de mensajería convierte a este conglomerado en la mayor aplicación para enviar mensajes del planeta por más que cada una vaya a mantener su propia identidad".

Según datos de Statista, Messenger y WhatsApp juntas ya acumulan 2.900 millones de usuarios mensuales. Si a eso le sumamos que más de 1.000 millones de personas usan Instagram cada mes, y que un alto porcentaje de ellas apuesta por esta app como su aplicación de mensajería instantánea preferida, los números conjuntos de los tres pesos pesados pasan de los 3.000 millones de usuarios. La idea de la empresa es que sean interoperables y que se conecten entre sí.

Alessandro Paluzzi, un desarrollador de WaTweaker, sacó a la luz algunos pequeños avances de este proceso. Los ansiosos tendrán que esperar aún, porque por el momento no se tienen muchos detalles. Paluzzi mostró algunas imágenes que muestran el aspecto de este punto de integración. Es realmente un "equilibrio" entre los estilos de Messenger, WhatsApp e Instagram. ¿Cuándo estará listo esto? Esperamos que pronto.

#Instagram keeps working on the #Facebook #Messenger integration 👀 pic.twitter.com/5RO8puDGPk

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 9, 2020