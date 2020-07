¡Por fin! "Donkey Kong Country" se sumará al catálogo de Nintendo Switch Online

Nintendo ha confirmado que las aplicaciones de NES y SNES para Nintendo Switch Online recibirán nuevos juegos este próximo 15 de julio. Uno para Nintendo (Nes) y dos para Super Nintendo (Snes) Se trata de "The Immortal", "Natsume Championship Westling " y el mítico "Donkey Kong Country". Con juegos como "Super Mario World" y "Kirby" ya al interior del catálogo de Snes, los fanáticos de los videojuegos de Nintendo esperaban ansiosos la llegada del gran gorila a la consola virtual.

"Donkey Kong Country" es uno de los títulos más aclamados del catálogo de Snes y a la vez uno de los añadidos que se llevaban pidiendo desde el principio. Así, el juego original de 1994 llegará al servicio con sus más de 100 niveles originales, coleccionables, fases bonus y enfrentamientos contra la tripulación de K. Rool. La gran ventaja, es que se podrán aprovechar las funciones nativas de la aplicación: desde rebobinado pasando por diferentes configuraciones visuales o la opción de salvar la partida en cualquier momento de cara a una reanudación inmediata.

¿Recuerdas la etapa de los carros de tren? Bueno, si caes al vacío, ahora podrás rebobinar.

