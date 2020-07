¿Jugaste alguna vez a "Los Sims"? Este mes se lanza un reality show basado en el videojuego

Electronic Arts ha cerrado un acuerdo con TBS para producir el primer programa de televisión centrado en la saga "Los Sims", uno de los títulos más exitosos de la compañía norteamericana. Se trata de un reality show en el que competirán 12 participantes. Todos ellos personalidades de la comunidad online del videojuego.

Desde su lanzamiento en 2000, "Los Sims" han marcado a generaciones. Redefinieron lo que significaba, hasta ese entonces, jugar un videojuego. Esta saga permitió a los jugadores y jugadoras crear y controlar personajes en un mundo virtual, donde pueden expresarse de la manera más auténtica y significativa para ellos. Era vivir "la vida que querías", aunque a veces no todo salía bien: podía incendiarse tu casa, podías morirá ahogado, te quitaban a tus hijos por no cuidarlos bien, etc.

"The Sims Spark'd": el reality

En "The Sims Spark'd", los aspirantes deberán enfrentarse a desafios e impresionar a los jueces con el objetivo de hacerse con la victoria. Entre las figuras que juzgarán las pruebas están Kenset Impicciche (actriz y youtuber), Tayla Parx (cantante) y Dave Miotke, de Maxis. Rayvon Owen, una celebridad norteamericana, se encargará de presentar el show.

El programa se emitirá en Turner Sports' Eleague el próximo 17 de julio, aunque se prolongará durante cuatro episodios. Desde el viernes, los espectadores norteamericanos también podrán disfrutar del programa a través de TBS (a través de tv cable, para los chilenos).

“Desde sus inicios, "Los Sims" han sido una gran experiencia, que permite a los jugadores crear y vivir una vida virtual por medio de las historias que se construyen ingame”, explica Lyndsay Pearson, manager general de "Los Sims". “Esta es una de las razones por las que este programa es apasionante. Continuaremos con este espíritu innovador y reuniremos juntos a la comunidad para competir y mostrar su narrativa ingame en un reality show de una manera completamente nueva”.

¿Te imaginas qué desafíos podrían pedirle a los competidores?

Por ahora, el trailer nos adelanta que varios de los desafíos tendrán que ver con la creatividad. Desde la producción, señalan que además eligieron competidores con "distintos tipos de personalidades". Podrán ganar un premio de hasta 100.000 dólares.

¡Te dejamos el tráiler!