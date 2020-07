"What the Golf?": revisamos un curioso juego atípico, sencillo y entretenido

"What the Golf?" es un juego que ofrece muchas cosas, pero no golf. Olvídate de esos juegos lentos que simplemente simulaban ese deporte. Este título es mucho más que eso. Está disponible para Nintendo Switch, PC y Apple Arcade. Lo probamos en la consola convertible. En un primer acercamiento, este juego recuerda a "Wario Ware Gold". Mucha concentración y desafíos cortos.

Es un buen compañero para tener en la portátil, a modo de "juegos para pasar el rato". ¿Qué tiene de golf? Además del nombre, la presencia de un banderín, un par de hoyos y eso es todo. En este juego no necesitarás saber de swing, pulso y esas cosas. De hecho, el propio título del juego, es como un juego de palabras con la expresión "what the fuck" (traducido sin insultos, ¿Qué rayos?). Y eso, ya adelanta que lo que menos vas a encontrar aquí es golf. Es un juego que se centra en lo absurdo.

Muchos retos, muy rápido

En este juego, cada nivel es un reto o un pequeño grupo de pruebas breves. La idea es lanzar la bola a insólitas cosas como autos, casas, jarrones, sillones, etc. El objetivo es tocar el banderín, sí, pero con mecánicas que también van cambiando. Aparecerán piedras, rampas, explosivos y más. Nos puede recordar un poco a "Angry Birds". Lo que más se agradece del juego es que, si fallas, se reincida la prueba inmediatamente. Eso lo hace un juego de dinámica muy rápida.

Vas subiendo de nivel, se suman desafíos y es muy dinámico. El juego tiene una suerte de "mundo central", en el que debemos pulsar interruptores para abrir puertas, y en el que cada hoyo conduce a una prueba nueva (con el banderín amarillo indica que ya la hemos superado). Pero lo mejor de todo es que, una vez superadas, podemos volver a repetirlas, con un pequeño giro. Es un juego que no aburre.

Captura / Nintendo

Repetir: pero más difícil

Cada prueba tiene dos versiones adicionales. Las modificaciones pueden ser simples o incluso radicales. Es un mundo de sorpresas. Al ir completando pruebas, iras desbloqueando nuevas "zonas" de este mundo central. ¿Qué tan largo es el juego? A modo normal, en 6 horas puedes completarlo. Pero si quieres obtener todos los extras, puede ser más o menos el doble.

"What the Golf?" incluye un modo "fiesta". Se trata de un modo competitivo para dos con la pantalla dividida. Muy entretenido y que va en de la mano con un sello de la Switch: "compartir el juego en cualquier lugar". Es sin duda un juego entretenido, dinámico y que vale la pena tener en el catálogo de tu Nintendo Switch.

