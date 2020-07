Nasa pospone lanzamiento del sucesor del Hubble por pandemia

El lanzamiento del sucesor del Telescopio Espacial Hubble de la Nasa enfrenta siete meses más de demora, esta vez debido a la pandemia de coronavirus y problemas técnicos.

Los responsables anunciaron el jueves por la tarde que el lanzamiento del Telescopio Espacial James Webb —la máxima prioridad científica de la agencia espacial— está previsto ahora para el 31 de octubre de 2021. La fecha anterior era marzo de 2021.

Este observatorio de última generación —diseñado para observar el cosmos a mayor profundidad y mayor distancia en el tiempo que cualquier otra nave espacial— había sido programado originalmente para enviarse hace más de una década. La demora previa de más de dos años, anunciada en 2018, se debió a errores laborales y problemas en el hardware. Por fin todo marchaba bien hasta la llegada del covid-19, dijeron las autoridades.

“El éxito de la misión es crucial, pero la seguridad del equipo es nuestra mayor prioridad”, dijo Steve Jurczyk, administrador asociado de la Nasa.

La agencia espacial subrayó que los costos derivados del aplazamiento más reciente no rebasarán el límite de gasto de 8.800 millones de dólares para desarrollo fijado por el Congreso. Las reservas presupuestarias apartadas hace dos años durante la última evaluación amplia cubrirán cualquier gasto adicional, dijo Thomas Zurbuchen, jefe de misiones científicas de la Nasa.

Casi la mitad de la demora, unos tres meses, es atribuida al covid-19. El brote ha retrasado el trabajo en el telescopio del principal contratista, Northrop Grumman, en el sur de California.

