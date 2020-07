"Michelle" y "Volkov" son trending: todo a causa de una pelea en "GTA V"

"Michelle" es tendencia en Twitter. Y no, no es por Bachelet. Tampoco es por un tema que haya nacido en Chile. Es por un tema que surgió en una realidad virtual. Los juegos en línea han tenido un auge a raíz de la pandemia. Sobre todo aquellos que permiten generar comunidad. Dentro de los más populares en estos meses destacan "Animal Crossing: New Horizons", "Fortnite" y "GTA V". Y es en este último donde una pelea se volvió´viral a nivel global.

"GTA V" tiene una modalidad "RP". Esta modalidad apunta a "Role play" (Juego de rol). En palabras simples, tu eres el personaje. Es una buena opción si quieres disfrutar de la experiencia "GTA V" bajo un nuevo concepto de título de rol. Y que está triunfando desde hace años en usuarios de ordenadores. Aunque ahora con la pandemia ha aumentado su éxito. Con esta modalidad, te toca participar en una serie de historias y en roles únicos que, en definitiva, van a provocar que la experiencia jugable sea un poco más realista.

Para que esto sea posible, hay servidores (públicos y privados), donde te inscribes y aceptas el desafío. Solo necesitas tener el juego original y comprado legalmente. ¿Qué tiene que ver Michelle y Volkov en esto?

"Cómo una telenovela"

Fueron dos personajes que, jugando en el servidor español "SpainRP", tuvieron una pelea a nivel telenovela. "Michelle" y peleó contra "Conway". La jugadora le criticó que dejó que sus agentes mueran. Luego, que "él ya no era como antes". Y el video fue subido a Internet con música de Marco Antonio Solis. Los seguidores de la historia señalaron que parecía una telenovela.

¿Y "Volkov"? Pues bien. Internet se repletó de memes, porque "literalmente" el personaje puso una cara de incomodidad durante la pelea. Estaba ahí, como dice el dicho: "tocando el violín". Luego, en un segundo video, la jugadora sigue enojada e hizo q el personaje se arrodillara ante ella. Incluso lo golpeó.

Te dejamos algunos de los videos y reacciones de la particular pelea en el videojuego, que ha dado la vuelta al mundo:

Ya ni si quiera le estoy poniéndole atención a la pelea de Conway Y Michelle, es que momon te amo JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/5UFtu0hnqQ — 𝓛𝓾 🌻 (@ana_fgarcia2) July 29, 2020

Momon said "Michelle y Conway discutiendo con ¿A dónde vamos a parar? de Marco Antonio Solís de fondo hd 60fps" pic.twitter.com/UqFpQHXjKu — carlota ♡'ˢ ⁿᵃᵈᵃⁿᵈᵒ (@tesseracthor) July 29, 2020

michelle cumpliendo los sueños de volkov, greco, gustabo, horacio, todo el cnp, la julia, los niños, los chorbos, pogo, la paqui, ramen, la mafia, ivanov muerto, la mitad de twitter y la ciudad entera https://t.co/7nrTG3s0po — ♡ 𝙘𝙤𝙣𝙞 🤠 (@coniconflei) July 29, 2020