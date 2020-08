Emprendedores utilizan la fotografía para potenciar sus proyectos en redes sociales ante la crisis

Desde el estallido social la economía de nuestro país ha funcionado con pausas. Esto ha afectado a varios rubros, especialmente al turismo. Luego, con la llegada de la pandemia, la situación se acrecentó. Muchas empresas de turismo “ya no tienen espaldas para mantenerse en pie y no les está quedando más opción que bajar las cortinas”.

Así de crítico es el panorama que describen desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), debido a la casi completa paralización que han debido enfrentar desde hace cuatro meses, como efecto del plan para enfrentar la pandemia en el país.

Las entidades gremiales afirman que se encuentran en un punto de inflexión, ya que de no recibir pronto ayuda adicional con medidas específicas para esta industria, no habrá opción de salvar a muchas empresas de este rubro. El turismo no solo tiene el mercado tradicional (hoteles y panoramas), sino que también accesorios para disfrutar esta aventura, como vestimenta y otros. Muchos emprendedores se han visto afectados, pero han realizado creativas propuestas.

Redes sociales como aliadas

Algunos han usado a las redes sociales como aliadas. Principalmente la fotografía. Francisco Aguirre conoce muy bien este segmento, pues es CEO de "Venturelens". El emprendedor ofrece lentes para fotografía, con un enfoque en capturar momentos únicos y aventuras. ¿Cómo sobrevivir en un mercado que tiene detenidos estos paseos y aventuras? Pues bien, a través de la misma fotografía, Francisco ha construido una increíble galería en su Instagram. Una galería que sin duda hace extrañar el sentido de aventura. ¿Puedo lograr una fotografía así sin equipos profesionales? claro, nos comenta que varias de esas fotos fueron sacadas con un smartphone.

¿Algún consejo para elegir un buen smartphone para sacar fotografías y promocionar productos?

Obviamente es un valor agregado para un producto o servicio tener buena calidad en sus fotos promocionales.

Con mi experiencia he podido aprender qué equipo es mejor o peor para tomar fotografías especialmente de productos, la gente tiene una perspectiva de que si una foto es tomada con una cámara profesional el producto es de calidad, aunque a veces no sea así.

Al momento de elegir un teléfono inteligente es importante saber si tiene o no características profesionales para poder trabajar en la fotografía, por ejemplo, que tenga muchos megapixeles es una ventaja al momento de trabajar en fotografía profesional, ya que al ser una fotografía de tamaño grande podemos retocar de mejor forma nuestros colores y detalles de las fotos sin perder calidad, o tener distintos ajustes profesionales como el modo retrato y así desenfocar fondos y que nuestro centro de atención solo sea el producto y nada más.

Captura

¿Qué tips básicos podrías dar para sacarle mejores fotos a los productos? (Luz, fondo, colores, etc.)

La luz es lo principal, sin luz no hay foto. Para obtener la mayor calidad posible en las fotos siempre tiene que haber mucha luz. Luego de eso, debes preocuparte del arte dentro de una fotografía, agregar detalles que marquen la diferencia como fondos creativos o mezclas de colores dentro de la composición para así llamar la atención.

Por ejemplo, si tomamos fotografías a comida no es solo colocar el plato y listo, agregamos frutas a los lados, una tabla de madera, cualquier cosa relacionada con comida para así poner nuestro producto en un entorno similar. Esto hará que la foto se vea mucho mejor.

¿Cuáles son los mejores accesorios para poder sacar estas fotografías de estudio con mi smartphone?

Un accesorio fundamental es tener un aro de luz o alguna fuente de luz similar para alimentar nuestra foto, también hay mini estudios fotográficos con fondos blancos y otros colores que son perfectos para insertar nuestros productos dentro. De esta forma, podrás lograr fotografías profesionales de manera rápida y sencilla.

Además de una buena cámara, ¿en qué otras cosas me debo fijar al momento de elegir un smartphone? (inteligencia artificial, batería, etc)

Algo que agradezco de los teléfonos es cuando tienen una batería que te dure el día completo, al momento de tomar fotografías o grabar videos la batería se reduce considerablemente. En ese sentido es importante también que cuenten con carga rápida o súper rápida como es el caso de algunos smartphones.

Otra cosa importante es que nuestro teléfono tenga capacidad de resolver problemas como por ejemplo cuando tomamos una fotografía y aparece algo que no queríamos dentro de la foto. Hoy teléfonos como el Huawei P40 Pro, mediante inteligencia artificial, permiten borrar esos errores de las fotos con un simple clic.

Captura

¿Qué smartphones estás usando? ¿Lo recomiendas para este uso?

Creo que Huawei tiene una clara ventaja en relación a la fotografía móvil. Con el Huawei P30 ya se podían lograr cosas increíbles, pero con la salida del HuaweiP40 Pro hubo un avance increíble. Este smartphone tiene muchas similitudes con una cámara DSLR y se pueden lograr fotografías de productos muy profesionales.

El hecho de tener 50 megapixeles, distintos tipos de lentes, un gran sensor y tener un modo profesional para ajustar todos los parámetros de la cámara, hace que la cámara del HUAWEI P40 Pro sea la mejor en un smartphone actualmente.

El hecho de tener un smartphone con estas características también es muy cómodo, ya que podemos tomar una foto en un par de segundos, editarla dentro del mismo teléfono y, en unos minutos, tener lista una fotografía de gama alta, sin duda un gran avance en la fotografía de un teléfono inteligente.