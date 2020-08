Estos son algunos videojuegos gratuitos disponibles en la App Gallery para tu smartphone

Llegó el fin de semana y jugar videojuegos puede ser una buena alternativa en medio de la pandemia y la cuarentena. ¿No tienes una consola? No te preocupes, un smartphone o tableta también tiene una amplia galería de juegos para escoger. De hecho, la App Gallery de Huawei, que cobró más relevancia en los nuevos equipos que no cuentan con los servicios de Google, tiene un gran catálogo. ¿Creías que seria difícil encontrar aplicaciones? Pues no, tienen un gran listado de apps y también juegos.

La gigante de China le ha dedicado bastante tiempo al catálogo disponible y se ha notado. Son pocas las aplicaciones que se extrañan, y además hay varias alternativas. ¿Y en videojuegos? Hay bastante material.

A continuación te dejamos algunas recomendaciones de videojuegos que puedes encontrar en esa aplicación. Aunque también varios de ellos están disponibles en otras apps de tiendas. Como todas estas plataformas, hay tanto contenido exclusivo, como multiplataforma. ¡Dales un vistazo y a jugar!

Garena Free Fire

Jugar en modo multijugador es una de las ventajas de los juegos en línea. Durante el último año, los juegos de batallas han tomado gran popularidad, especialmente por la particularidad de mantener el contacto entre los más cercanos.

Free Fire es el último juego de sobrevivencia disponible en dispositivos móviles. Cada juego tiene una duración de 10 minutos, en el que se aterriza en una isla remota con otros 49 jugadores listos para luchar entre ellos.

La clave es estar siempre alerta, mantenerse en la zona segura el mayor tiempo posible y generar una gran estrategia entre equipos. Solo existe un objetivo: sobrevivir.

Saint Seiya Awakening

Basada en la serie animada y el popular manga, Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco, llega el primer juego de rol que incluye las voces originales en japonés del popular animé. Es un imperdible para los más nostálgicos.

El juego también sorprende con sus impresionantes gráficas 3D y paisajes, que le dan vida a los Caballeros del Zodiaco. Además, incluye la banda sonora original del programa, recreando esas tardes noventeras frente al televisor. No esperes más y sé uno más de la saga de Masami Kuramada.

Rise Of Kingdoms

Crear un pueblo, transformarse en el monarca de la ciudad y proveer a quienes están bajo su mando, serán algunas de las misiones más importantes, además de aguantar cualquier batalla sorpresiva y no perder lo avanzado. Rise of Kingdoms invita a jugar en equipo, ya que puede ser mucho más efectivo si se unen entre reinos amigos.

AFK Arena

Los usuarios pueden tener acceso a héroes de cinco clases diferentes y de siete divisiones distintas para formar un equipo personalizado y luchar contra los enemigos. El juego también cuenta con un modo de campaña, un sistema único de agricultura para ganar durante el descanso y una nueva "Expedición Abismal", donde los aventureros se reúnen para recoger reliquias y bonificaciones.

Lords Mobile

Es un juego de estrategia y rol en tiempo real. Consta de varios modos para jugar, la mayoría son batallas jugador contra jugador (PVP, por sus siglas en inglés), donde los gamers tienen que construir reinos, reunir tropas, forjar alianzas y enfrentarse a otros en línea para destruir sus bases y capturar a sus líderes con los gráficos en 3D más sorprendentes.

Sin duda, en este videojuego las tácticas de batalla son la clave para avanzar y ser el emperador absoluto.

WWE Champions 2020

¿Fanático de la clásica lucha libre? Reúne a todas las grandes estrellas que fueron y son parte de la World Wrestling Entertainment. Podrás llevar al ring a más de 200 superstars como The Rock, Hulk Hogan, Ronda Rousey y Becky Lynch, entre otros.

En WWE Champions 2020, disfruta de un juego de rol repleto de acción y batallas de rompecabezas. Compite en combates basados en NXT, Raw, Smackdown y más. Ya son 35 millones los que están jugando con esta aplicación.

Looney Tunes, World of Mayhem – Action RPG

Todos alguna vez quisimos ser el Coyote para comprar una caja fuerte ACME y engañar al Correcaminos, o ver a un lindo gatito y salvar a Piolín de algún desastre.

Con este entretenido juego de rol y competencia, podrás derrotar a los villanos favoritos de Looney Tunes, reuniendo a tus personajes favoritos para descubrir sus cómicas y originales habilidades de combate, construyendo tu propio mundo de estos entretenidos dibujos animados.

Digital World (Digimon)

Un nuevo capítulo de la aclamada serie Digimon llega a través de nuestros celulares, aunque esta vez los protagonistas de esta saga seremos nosotros. Comienza una inmensa aventura, en la que entrarás a un mundo que consigue combinar a la perfección mecánicas de exploración, gestión de recursos y combate estratégico por turnos.

En Digital World, tendrás la misión de controlar a uno de los ocho protagonistas de la clásica serie original, donde además contarás con la ayuda de un increíble y extenso número de monstruos digitales, sacados de prácticamente todas las temporadas de uno de los animé más populares del mundo.

Pokémon Legends

El jugador podrá recorrer varios lugares y vivir varias aventuras con sus amigos para atrapar Pokémon, con cada uno tendrá que superar distintos retos. Una vez que lo consiga, podrá entrenar a sus increíbles criaturas para que evolucionen.

Para conseguir sus objetivos, sin duda, los jugadores tendrán que luchar en equipo, superar obstáculos y torneos para conseguir increíbles recompensas.

Asphalt 9

Este es el juego perfecto para los fanáticos de las carreras tipo arcade, ya que es uno de los más realistas. Sus increíbles efectos visuales, así como el contar con automóviles de renombrados fabricantes como Ferrari, Porsche, Lamborghini y BMW, convierten cada carrera en una experiencia única y llena de adrenalina.

El modo individual cuenta con más de 800 eventos para escoger, mientras que el modo Multijugador permite realizar encuentros de hasta 7 jugadores en tiempo real. También podrás crear tu propio club de carreras y reclutar a los mejores jugadores para competir en equipo.