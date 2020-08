"Paper Mario: The Origami King": un videojuego con altas dosis de humor y nostalgia

"Paper Mario: The Origami King" es el título más reciente de Mario, el personaje ícono de Nintendo. Y la saga "Paper Mario" siempre ha obtenido buenos resultados. Esta no será la excepción. Este juego es una buena combinación entre lo nuevo y lo viejo, y con un toque de humor que viene bien en estos días.

Es sin duda un juego que entretiene a grandes y pequeños. Ideal para aquellos jugadores fanáticos de Mario o para aquellos que quieren recolectar con su niñez en esta pandemia y, tal vez, jugar junto a sus hermanos pequeños, hijos o sobrinos.

Un nuevo juego con herencias de la saga

Si jugaste los antiguos "Paper Mario" encontrarás algunas referencias, aunque este juego está más conectado a los recientes "Paper Mario: Sticker Star" y "Paper Matrio: Color Splash". Es más un "hermano" de las nuevas generaciones, pero con un toque clásico.

¿Volvemos a la esencia del RPG? No, pero se acerca. No es un RPG, pero tiene combates por turnos, tiene exploración y pone mucho énfasis en los personajes y los diálogos. Es como "que si y que no". "Paper Mario: The Origami King" es una aventura encantadora a muchos niveles.

Captura

Un guión rápido y entretenido

Salimos despedidos del castillo de Peach y vamos a parar a un bosque con árboles cantantes. Ahí inicia la aventura, hasta que terminamos recorriendo unas serpentinas para salvar a pecar que ahora es "origami".

En la primera zona tenemos que entrar al templo de una deidad venerada por los Koopas, que se deshacen en rezos ante su puerta. Sin embargo, cuando entramos, vemos que no es más que un mono turístico organizado por los Toads. ¿Para qué? Para ganar dinero.

Y así, con un guión que sin duda te sacará risas, y con diálogos ingeniosos vas avanzando en una aventura repleta de color. La única parte que podría criticar, es la fórmula de las batallas.

Nintendo

Batallas no tan bien resueltas

Esto te acompañará por todo el juego. Sinceramente, solo quieres que las batallas acaben pronto. Se trata de un sistema "tipo puzzle", donde debes acomodar las piezas (tus enemigos) para alcanzarlos con saltos, martillos y más. Si no acomodas bien las piezas, el combate durará más. Y eso es todo.

A mi parecer, las batallas normales de todo RPG interrumpen un tanto el ritmo del juego. Pero no por eso deben ser aburridas. Viajando muy al pasado, "Mario RPG: The legend of the Seven Stars" tenía una fórmula de batalla muy emocionante. Hubiese sido increíble un guiño gigante al pasado y haber optado por algo así.

Y en "The Origami King", las interrupciones se vuelven algo agotadoras. pero ya cuando has jugado un par de horas, lo solucionas rápido. Me gusta pensar que de cierta manera solucionar rápido esas cosas entrena en algo la parte matemática de nuestros pensamientos.

Captura

¿Batallas con jefes? ¡Esas sí!

¿Pero las batallas con los jefes? Esas si que son emocionantes. Estos cambian por completo la dinámica de los combates habituales, poniendo al enemigo en el centro y a Mario en la periferia.

Pese a seguir con este sistema "puzzle" de anillos giratorios, se suman más factores. Puedes obtener bonificadores de daño, pistas, ataques especiales que aprovechen los puntos débiles del rival, etc.

Captura

"Paper Mario" en general

Los personajes que simbolizan "el bueno y el malo" en este juego son dos hermanos. El rey Olly, quien transformó a todos en origami, y su hermana Olivia quien te acompañará en esta aventura para resolver el caos en el Reino Champiñón.

Lo que más destacamos de este nuevo juego para Nintendo Switch es la capacidad de hacerte reír al leer los diálogos y cada detalle ingenioso que acompaña la historia. ¿Vale la pena? Por supuesto. Invertirás varias horas en completarlo, y es muy entretenido. Y eso, debe ser siempre lo más importante en un videojuego.