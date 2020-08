FreeFortnite: ¿Por qué se generó la disputa entre Epic Games, Apple y Google?

Hoy fue un día épico para el mundo del "mobile gaming". Y es que no cualquier marca se enfrenta a Apple directamente. En resumen, Epic Games, creadores del popular videojuego "Fortnite" criticó a Apple por eliminar su videojuego de la App Store.

¿Qué es "Fortnite"?

"Fortnite" es un videojuego que cuenta con 350 millones de usuarios en todo el mundo, según cifras oficiales al mes de mayo 2020. Se estima que la cifra ha ido en crecimiento por la pandemia. Se puede jugar desde smartphones, PC o consolas. Su descarga inicial es gratuita, pero se puede comparar contenido extra en su interior.

Sus "modos de juego" son "Fortnite Battle Royale", donde hasta cien jugadores luchan en una isla, en espacios cada vez más pequeños debido a la tormenta, para ser la última persona en pie. Y también "Fortnite: Salvar el mundo", un juego cooperativo de hasta cuatro jugadores que consiste en luchar contra carcasas, criaturas parecidas a zombis, utilizando objetos y fortificaciones.

Es más popular el primer modo (Battle Royale), donde, en dicho mundo, hoy se ha generado una comunidad virtual. Es un punto de encuentro para jugadores en medio de la pandemia, casi como una red social.

¿Por qué lo eliminaron?

Tras realizar una actualización en "Fortnite", Epic Games abrió la opción de compra directamente en la tienda de ellos. Los precios eran un 30% más baratos que si realizabas la compra a través de App Store.

Esto iría en contra de las condiciones que Apple pone para estar dentro de su tienda. Pero además, los iPhones y iPads solo pueden correr aplicaciones que estén en la tienda, por lo que próximamente "Fortnite" dejaría de funcionar con estos dispositivos.

#FreeFortnite: Apple y Google quitan a "Fortnite" de sus tiendas y Epic Games respondió con un video También anunciaron que demandarán a Apple por haber quitado al videojuego de la App Store. Google tomó la decisión de retirarlo unas horas más tarde.

Pelea entre titanes

"Epic Games" es la desarrollada de videojuegos para smartphones más grande. "No cualquier empresa se atrevería a criticar así a Apple, es una pelea entre titanes", señaló a Publimetro, John Paul Howard, especialista y director de la agencia gaming "For The Win".

Para Howard, "hay varias cosas que llaman la atención". "Lo primero, es que con Apple todas las transacciones pasan por su tienda, era obvio que al ofrecer una alternativa dentro de la app, esto ocurriría", explica. "Lo segundo, es que si uno analiza que éstas eran condiciones establecidas por Apple desde un inicio, sacarlos sería lo políticamente correcto", continúa el especialista.

Fortnite

Pero habría una crítica al fondo del asunto. "La crítica que hicieron después con el video ayuda a entender el fondo. El problema, más allá de que los hayan sacado, es que ahora no podrán funcionar en los dispositivos Apple. Esa es la diferencia con Google, pues si bien Google también los sacó de su tienda, el juego seguirá funcionando en Android", señaló el director de "For the Win".

¿Por qué es relevante el video que hicieron contra Apple?

Eric Games subió un video a todas sus redes sociales. Es un tributo a un comercial que lanzó Apple en 1984 contra IBM, anunciando la Macintosh. Para John Paul Howard, quien es también publicista "hicieron un remake precisamente de un comercial que marcó un antes y un después".

"Ese comercial es considerado el inicio de la revolución creativa. Apple planteaba luchar contra el monopolio de IBM en computadores y abrir paso a una nueva era con la Macintosh, le devolvieron el mensaje", explica.

¿Una nueva revolución?

Para Howard, esta pelea podría marcar una nueva revolución. "Esta vez le están diciendo a Apple que no se cierre a los desolladores de videojuegos", explica. Esto, porque cada videojuego o aplicación que funciona en iPad y iPhone requiere estar en la AppStore y por su compra o descarga, ganan comisión.

Según Mario Romero, editor general del sitio especializado en tecnología Transmedia.cl, "la pieza que eligieron, el comercial de Apple de 1984 está en los libros de publicidad de las universidades". Romero relata que en ese entonces "Steve Jobs comunicó que iba por un camino independiente y creativo. Estaba golpeando a IBM, abriéndole la opción al usuario de dejar de lado la PC y que se cambie a Macintosh".

En ese sentido, Romero destaca que Jobs tomó dos elementos clave: la novela de George Orwell "1984" y a "The Wall" de Pink Floyd. Al igual que Howard, Romero apunta a que esto es una declaración de revolución, pero lanzado con "su propia medicina"

"La pieza usada por Epic Games, fue una propuesta inteligente para enrostrarle que se convirtió en lo que dijo defender", añade el especialista. Y no es la primera crítica del mundo gamer a Apple. Microsoft lanzará próximamente XCloud para poder jugar juegos de Xbox en distintos dispositivos. Hicieron pruebas con Apple, pero no funcionara con ellos. "Les dijeron que no podrán seguir con ellos, porque no les gustaron precisamente las condiciones que Apple exigía", señaló el editor general de Transmedia.cl.

La crítica de fondo

"El video fue genial y tal vez Apple tenga razón respecto a lo legal, pero no en lo que hay de fondo", destaca el especialista en gaming John Paul Howard. "No puede ser que una desarrollada de videojuegos tenga que pagar para funcionar en un dispositivo. La idea sería que este contenido llegue a los usuarios y se pague el valor correspondiente, pero no las comisiones que si o si exige Apple a diferencia de Android", añadió.

"Esto puede tener repercusiones más grandes. "Fortnite" no solo es un juego. Hoy es una plataforma de encuentro virtual. adentro puedes ver películas, reunirte con gente. Hubo un evento reciente que reunió a más de 27 millones de personas. También tiene un cine. ¿Y si Apple quería estrenar algo en el cine de este mundo de "Fortnite"? Ya no podrá", agregó el especialista.

En tiempos de pandemia, los videojuegos están más presentes que nunca. Sobre todo los títulos que permiten jugar en línea y generar comunidad, como "Fortnite", "GTA" o "Animal Crossing".

Google tampoco tendrá el videojuego "Fortnite" en su tienda, pero seguirá funcionando en Android. El videojuego también está disponible en las tres consolas de la actual generación: Playstation 4, Nintendo Switch y Xbox One. Es un videojuego gratuito, pero con contenido de compra en su interior.