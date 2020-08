La verdadera historia de "Annabelle", la muñeca diabólica que te pondrá los pelos de punta

Si crees o no en los casos paranormales la historia de Annabelle igual te dejará los pelos de punta. Recientemente las redes sociales enloquecieron ante la supuesta huida de la muñeca del Museo Oculto de Warren.en el que estuvo retenida.

La muñeca tiene su propia película pero ésta no se apega tanto a la realidad pues modificaron su aspecto para ocasionar verdaderas pesadillas. Lo cierto es que Annabelle no parece una muñeca diabólica a primera vista, lo que la hace aún más tenebrosa.

El juguete aterrorizó a un pueblo entero de Estados Unidos en los setenta y después de ser exorcizada, fue guardada en el museo antes mencionado.

Según la historia real, Donna, una estudiante de enfermería, recibió una muñeca Raggedy Ann como regalo de su madre en 1970. La muñeca comenzó a mostrar un comportamiento extraño frente a Donna y su compañera de cuarto Angie, quien al tener habilidades de medium, reveló que estaba poseída por el espíritu de una niña de siete años llamada Annabelle Higgins.

Aparentemente, la niña había sido encontrada muerta en el campo en el que estaba construido el complejo de apartamentos de Donna, y su espíritu inquieto solo quería un lugar donde vivir.

Al principio, Donna y Angie le dieron permiso al espíritu para residir dentro de Annabelle ya que ninguna pensó que tuviera malas intenciones.Entre las manifestaciones paranormales estaban que la encontraban en diferentes posturas, además de que dejaba mensajes como Help us ("Ayúdanos"), You miss me? ("¿Me echas de menos?") o Save Lou ("Salva a Lou").

Fue entonces cuando Annabelle atacó a su amiga Lou, y las compañeras de cuarto contactaron a los Warren, quienes descubrieron que la muñeca estaba siendo manipulada por un demonio que deseaba el alma de Donna.

Después de conocer la horrible verdad sobre las intenciones del demonio, los Warren buscaron a un sacerdote para realizar un exorcismo. Sin embargo, cuando Ed y Lorraine conducían a casa con Annabelle en su poder, el auto seguía averiando y los frenos dejaron de funcionar.

Al llegar a casa, la muñeca demoníaca comenzó a mostrar signos sobrenaturales una vez más. Después de otro intento fallido de exorcismo, Annabelle fue llevada al Museo de lo Oculto de Warrens y colocada en una vitrina. Hoy es una atracción turística e incluso hay paquetes especiales que te ofrecen pasar la noche en la famosa Casa Warren.

"No son un montón de cuentos de hadas. Todo el mundo ha experimentado una forma de actividad sobrenatural u otra", dijo Ed Warren a Connecticut Magazine a principios de la década de 1970.

No se puede negar que los cuentos sobrenaturales de Ed y Lorraine han capturado la imaginación de la cultura pop. El universo de The Conjuring se ha convertido en una franquicia de mil millones de dólares.

Por supuesto, algunas personas afirman que la historia de Annabelle de Warrens está tan fabricada como las películas de terror que fueron influenciadas por ella. Las historias de muñecas poseídas son muy populares pero el morbo alrededor de Annabelle sigue alimentando la leyenda.

