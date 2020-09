Se confirmaron los precios de Playstation 5 para Chile: su preventa parte este 18 de septiembre

El día de ayer Sony Interactive Entertainment (SIE) reveló los detalles de su nueva Playstation 5. En un evento global, confirmó los precios de la consola en dólares. Los precios eran 399 dólares para la versión digital y 499 dólares para la que incluye lector de discos. Sin embargo, los fanáticos en Chile estaban expectantes a los precios que la esperada consola tendría en Chile. Se confirmaron los valores.

PS5 y PS5 edición digital, estarán disponibles a precios referenciales de preventa de $649.990 y $499.990, correspondientemente. Se suma además su control DualSense a un precio referencial de $65.990, la cámara HD a $55.990, auriculares inalámbricos Pulse 3D a $99.990, el media remote a $29.990 y el cargador de DualSense a $29.990. ¿Cuándo parte la preventa? Este 18 de septiembre.

Sin embargo, habrá que esperar para tenerla en nuestras manos. Playstation 5 llegará a Chile el 19 de noviembre. En el lanzamiento internacional, se señaló el 12 de noviembre, por lo que es probable que varios países tengan la consola una semana antes que los chilenos.

¿Qué novedades acompañan a esta consola?

Este lanzamiento incorporará nuevos accesorios que maximizan la experiencia inmersiva, como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveernos el audio 3D de la consola.

Una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos junto con momentos épicos en ellos, y el control DualSense, con micrófono integrado y la gran incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que ofrecerán sensaciones más reales en las manos.

Playstation

Juegos y membresías

La lista de juegos destacados en el showcase incluyeron: Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games), Demon’s Souls (Japan Studio) y God Of War: Ragnarok (Santa Monica Studios), junto a otros títulos de la mano de desarrollados por los principales creadores de videojuegos de la industria.

Con la membresía PlayStation Plus Collection (exclusiva de PS5) se podrá acceder a una librería de juegos emblemáticos como Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Pese a que la fecha de llegada es el 19 de noviembre, desde Playstation Chile recomendaron chequear con cada tienda las fechas de entrega.