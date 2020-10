"¿Cómo te atreves a engañarme así?": Camila Recabarren por rumores entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

Hace unos días, los rumores en torno a un posible romance entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se intensificaron aún más, cuando se escuchó una misteriosa voz durante una transmisión en vivo de la animadora. Sus seguidores se manifestaron a través de los comentarios en su publicación de Instagram, asegurando que se trataría del periodista. Y aunque aún no confirman una relación, el tema incluso ha llegado a oídos de figuras como Camila Recabarren.

La modelo reaccionó con una historia compartida en la misma plataforma, en la que se refirió al video de la Fiera. "Tengo mi corazón roto porque escuché el audio de la Pamela Díaz ¿Y cómo te atreves a engañarme así? No, esto lo vamos a tener que arreglar ¡Miren Jean Philippe! Tú eres mi mujer", dijo en tono de broma.

Camila Recabarren etiquetó a Pamela Díaz en el breve video, quien le respondió momentos más tarde usando la misma dinámica. "Amiga, no estés triste, por favor. Si nosotras no podemos estar juntas, entiéndelo. Y el culpable no es Jean Philippe. Te voy a ir a ver. Vamos a hablar estas cosas en persona. Ah no, nica. Me daría miedo ¡Qué miedo!", señaló la animadora, quien fue su compañera en el matinal de Chilevisión.

Finalmente, la modelo compartió las palabras de Pamela Díaz en sus historias, indicando que "siempre me mandan a la friendzone". "Te amo igual… De amiga oh", agregó.

