Jordi Castell se lanza nuevamente contra el Chino Ríos: "Creo que hay un límite de miseria humana"

En el programa "El Aperitivo" de Revista Velvet, Jordi Castell y Daniel Fuenzaliza conversaron sobre sus respectivos encontrones con el extenista chileno, Marcelo "Chino" Ríos.

El fotógrafo comenzó pidiéndole a Fuenzalida que cuando hayan rumores sobre él, desde su programa "Me late", lo llamen primero para confirmarlos, ya que días atrás se especuló sobre un supuesto quiebre entre el animador y su pareja.

"Ah, ya. ¿Pero tú contestas? Porque hay famosos que no contestan", le respondió Fuenzalida.

Fue en ese momento cuando Castell recordó una rencilla que tuvo con Chino Ríos, cuando este compartió una foto del fotógrafo junto a su pareja en su cuenta de Instagram, con un comentario homofóbico.

"A Luchito yo siempre le cuento. Cuando se armó la trifulca con el tenista de Miami, con Luchito hablamos. Acuérdate que yo iba a hacer un contacto con ustedes. Lo que pasa es que al final evalué bien y dije ‘no, creo que es más valioso quedarse callado por ahora’, porque como al otro le gusta disparar de vez en cuando, prefiero tener guardada la artillería", explicó Jordi.

Por su parte, el rostro de Tv+ también reveló que tenía información tenista. "Cuando tú quieras Jordi, te unes y disparamos juntos. Yo también tengo una guardada fuerte con el mismo tenista. Porque una cosa es poder tirar la talla, poder bromear, que él se enoje, que yo me enoje, yo tengo unos audios de él bastante violentos y heavies guardados, y también podemos disparar juntos".

El animador recordó que días atrás, cuando pidió a sus seguidores rezar por el estado de salud de su madre, que contrajo covid-19, el tenista le posteó un comentario que catalogó de irónico.

"Acá estamos todos muy preocupados por tu mamá no podemos ni dormir por mi parte te deseo lo mejor y ojalá se recupere cualquier cosa aquí estaré muy pendiente", escribió el exdeportisa.

"Yo no me he referido a este tema, pero cuando yo subí una foto sobre mi mamá hubo algo bien errático de él que me quedó dando vueltas, que no quiero hacer polémica ni nada , pero que encuentro que fue un poquito desubicado", agregó Fuenzalida.

"No, yo creo estás siendo demasiado diplomático. Eso no se hace, no se dice. Creo que hay un límite de miseria humana, también me indigné cuando leí eso que escribió sobre tu mamá, porque lo encontré weón… Creo que no puede haber alguien tan retardado y creo que no puede haber alguien más solo. Porque como no tiene a alguien al lado que le diga ‘borra eso, eso no se hace’, una mamá, una mujer, una hija… Bueno, es que la hija tampoco lo pesca porque le pilló cosas en el teléfono súper feas", arremetió Castell.

"No quiero ocupar la palabra dignidad, porque no quiero que se malinterprete, pero creo que hay una cuestión como de respeto. Ustedes dos pueden tener muy mala onda, pero no puede él refugiarse en la ironía de tu mamá que está en la clínica por coronavirus. Eso no se hace", agregó.

Finalmente, Daniel señaló que está enfocado en la salud de su madre. "La tengo un poco guardada, no quise reaccionar ni nada, porque además nada poh, yo estoy concentrado en la recuperación de mi mamá, no en atender este tipo de comentarios. Así que da lo mismo eso".