Viajar sin cuarentena: ¿qué países ya no tienen restricciones para los visitantes?

Tras ocho meses de confinamiento y con el verano cada vez más cerca, son muchos los chilenos que se están preguntando dónde viajar sin tener que hacer la consabida cuarentena de varios días antes de ingresar al país. De hecho, el Minsal ya eliminó la cuarentena obligatoria a los pasajeros chilenos o residentes en el país que presenten un examen PCR negativo de covid-19. En Viajes Falabella dieron a conocer cuáles son algunos destinos turísticos internacionales que no ponen exigencias al llegar.

Ya puede, entonces, planificar sus próximos viajes.

– México. El país azteca es uno de los destinos internacionales favoritos de los chilenos. Para ingresar sólo se requiere rellenar el “Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros” y mostrarlo física y digitalmente a la autoridad de migraciones. Asimismo, existe el requisito de llevar mascarillas adicionales de recambio en los vuelos de larga duración.

– Brasil. Otro de los destinos más cotizados por los chilenos es el país del samba. Hasta algunas semanas era necesario contar con un seguro de asistencia, pero ya no existe ninguna restricción. Los destinos más requeridos son Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis.

– República Dominicana. Conocida es la atracción que Punta Cana tiene para los chilenos. Les contamos que los vuelos ya se han reanudado. Al llegar hay que presentar un formulario de “Declaración de Salud”, señalando que el pasajero no tiene síntomas, no ha sido diagnosticado con covid-19, no ha tenido contacto con personas contagiadas ni está en período de cuarentena obligatoria. Aparte, en el aeropuerto se entrega un “Plan de Asistencia” en el caso de que el viajero se aloje en un hotel.

– Estados Unidos. No hay restricciones especiales, salvo para quienes hayan transitado en los últimos 14 días por países como Brasil, China, Reino Unido, Irlanda, los que no podrán entrar. En el caso de Nueva York, todos quienes ingresen deben hacer cuarentena de 14 días.