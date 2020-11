Exclusivo, el terror está de vuelta: Probamos el demo de "Little Nightmares 2"

"Little Nightmares" está de regreso, pero aún habrá que esperar. El juego sale en febrero y Publimetro tuvo acceso a su demo en exclusiva. ¿Primer impresión? Este adelanto nos deja claro que habrá que permanecer constantemente atento a todo lo que nos rodea. Estaremos rodeados de peligros y trampas mortales. Y es que sí, nuevamente el terror de este juego será un placer culpable.

De hecho, el titulo conecta muy bien, pues contaremos con la ayuda de Six, protagonista del título original, para resolver algunas cosas en la aventura. ¿Recuerdas? Y es que "Little Nightmares", el primer título, fue lanzado en 2017. La misión era simple, pero envolvente: mantenerse con vida escondiéndose o evitando enemigos. Todo a tu alrededor se veía imponente, con muebles de gran tamaño y monstruos grotescos, como marionetas, acechando en las sombras. Resolviste acertijos y, en esencia, jugaste peligrosos juegos de escondite con enemigos, que podrían aplastarte en sus manos si te encontraran.

Demo de la segunda entrega

Durante la primera quincena de febrero 2021 se espera que "Little Nightmares 2" llegue a mano de los jugadores. Hasta ahora, se sabe que estará para todas las plataformas disponibles. ¿Consolas de nueva generación? Sí, pero un poco más tarde dentro del año. El juego, estará disponible el 11 de febrero para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Bandai Namco

En el demo, estuvimos dentro de un hospital en ruinas que está abandonado. Pero pondrás a prueba tu "nerviosismo", porque algunos maniquíes que están en el lugar podrían cobrar vida. Nuevamente se notan los detalles en el juego: el diseño, el sonido. Todo te transmite terror. El juego definitivamente genera una atmósfera de esas que te hacen escuchar tu respiración.

Six como compañera

Mono, un niño con una bolsa de papel en la cabeza, es la estrella. Y bueno, como ya te adelantábamos, lo acompaña Six, una joven con un impermeable amarillo que si jugaste la primera entrega, reconocer sin falta. Podrás controlar a Mono. Six en cambio será controlada por IA (Inteligencia Artificial). Tranquilidad, no deberás defenderá, ella no puede morir y a la vez, será una útil herramienta para ayudarte.

¿Hablando de herramientas? Hay una que es clave: la linterna. Sí, tal como lo lees. Y aunque pueda parecer sencillo, será increíblemente importante. Saliendo de esta saga, ¿Jugaste alguna vez "Luigi's Mansion" de Nintendo? La lógica nos recordó un poco a ese juego. En este caso, tendrás que iluminar los pasillos oscuros como lo hacía el encendedor de Six en el original. La diferencia, es que la linterna detendrá a los enemigos en seco.

¿Martillo y linterna?

Parecido a "Luigi's Mansion" o cuando Mario miraba a "Boo" y este de cierta manera jugaba al "congelado". Lo complejo es cuando estás rodeado y tienes que ir "calculando" el tema de la iluminación para huir sin que te ataquen. Nuevamente: adrenalina de terror. También pudimos usar un martillo grande, pero los golpes eran algo lentos. ¡Pero poderosos! Ahí también se sufre con la adrenalina, porque había que enfrentar unas manos cortadas que saltaban como ranas. Algo impredecibles.

Pero tranquilidad, el juego no te estrenará. En ese sentido, podemos hablar de una "fórmula equilibrada". Su nivel de dificultad, si bien no es alto, tampoco es demasiado fácil. Un nivel intermedio en el que dará gusto, sin duda, invertir horas de entretención. Este juego de plataformas de rompecabezas, no ha perdido su esencia. A cada segundo estarás pensando en "qué debes mover o golpear" para encontrar tu ruta de escape.

Cabe destacar que el audio es increíble, escucharás hasta el más mínimo detalle, crujido, insecto, pasos, etc. Es tan envolvente, que estarás ahí. Juega mucho con el terror psicológico. Sin duda, estaremos atentos a su estreno en 2021. Lo poco que pudimos ver, nos aterró y esa, es la idea. Este juego mantiene su estética única, con algo de "ternura" en sus personajes principales, pero tan espeluznante como siempre.

Te dejamos 15 minutos del Gameplay por Bandai Namco: