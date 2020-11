¿Quieres celebrar navidad en "Animal Crossing: New Horizons"? Lanzarán una actualización gratuita con sorpresas

Para el hemisferio norte la navidad es con nieve, para nosotros no. Pero no podemos negar que estamos acostumbrados a las decoraciones con nueve, la acalorada ropa del Viejito Pascuero y tantos otros iconos de navidad. Pues bien, el "espíritu navideño" llegará a la comunidad de "Animal Crossing: New Horizons".

Desde Nintendo tienen todo listo para que disfrutemos de estas fechas. ¿Cómo? Con una actualización repleta de sorpresas. ¿Y lo mejor? Gratuita. El 19 de noviembre llegará esta actualización gratuita que introducirá eventos especiales, decoración, peinados, algunas mejoras y mucho más.

¿Qué veremos en la actualización?

Era esperable, pero la nieve llegará únicamente a las islas que se encuentren en el hemisferio norte. Sin embargo, hay sorpresas para todo el mundo. Las siguientes funciones se pueden disfrutar independientemente del hemisferio del juego:

Día del Pavo:

En el Día del Pavo, que tendrá lugar este año el 26 de Noviembre, llegará el chef de primera clase Franklin y será el anfitrión de una reunión en la plaza. Los jugadores pueden ayudar a Franklin a recolectar los ingredientes para colocarlos en los platos que se exhibirán en la plaza. Los jugadores que ayuden a Franklin a cocinar recibirán un regalo. Es importante señalar que este evento requiere tener construida la oficina de gestión vecinal.

Día de los Juguetes:

¡Llega el momento más emocionante del año! Durante las próximas semanas, los jugadores comprobarán que sus islas se vuelven más y más festivas y podrán conseguir artículos decorativos nuevos. Además ¿Te has fijado en los cedros? Algunos están decorados con luces de Navidad, y si los sacudes pueden dejar caer adornos que permitirán crear recetas de muebles navideños.

Además, desde el 1 de Diciembre hasta el 25 de Diciembre, será posible comprar juguetes en Mini Nook y encontrar ropa con temas navideños en la tienda de las Hermanas Manitas. Cuando sea oficialmente el Día del Juguete el 24 de Diciembre, Renato hará una visita especial a cada isla para difundir la alegría navideña. Si le ayudamos a entregar regalos, recibiremos uno también. Importante: ciertos aspectos de este evento requieren haber construido el edificio de gestión vecinal.

Nuevas reacciones y peinados:

Se pueden adquirir nueve reacciones y seis nuevas opciones de peinado canjeando Millas Nook en la terminal ubicada en la oficina de gestión vecinal.

Actualización del límite del trastero:

Los jugadores que hayan expandido anteriormente su casa hasta el tamaño más grande y hayan pagado por completo su deuda podrán solicitar una expansión adicional del almacenamiento en el hogar hablando con Tom Nook en la oficina de gestión vecinal. Esto ampliará el almacenamiento a 2400 ranuras.

Visitar islas aleatorias en sueños:

Todos los que disfruten de dormir y visitar otras islas dentro de los sueños ahora podrán elegir visitar islas aleatorias mientras sueñan, lo que abre nuevas oportunidades de inspiración para las personalizaciones de las islas.

Colaboración con Animal Crossing:

Pocket Camp: Para conmemorar el tercer aniversario del juego, un modelo de teléfono Pocket Camp estará disponible en "Animal Crossing: New Horizons".

Transferencias de datos de residentes e islas: llegan dos nuevas funciones para ofrecer una mayor flexibilidad a los usuarios. La función de transferencia de un jugador permite a los jugadores transferir datos de los residentes a otra consola. Esto incluye el nombre, la apariencia y el equipo del residente, junto con su inventario, hogar y almacenamiento. Una función de transferencia de toda la isla por separado permitirá a los jugadores mover los datos guardados de sus usuarios, junto con la propia isla y todos los residentes, a otra consola. Este servicio será facilitado por la aplicación gratuita Transferencia de Islas en Nintendo eShop.

¡… y mucho más!: Los nuevos artículos de temporada estarán disponibles a partir del 1 de Diciembre en Mini Nook. Entre el 26 y el 31 de Diciembre, también habrá varios elementos festivos para celebrar la Nochevieja. Además del contenido de la actualización, los jugadores podrán disfrutar de una emocionante Cuenta Atrás el 31 de Diciembre, a partir de las 7 p.m. hora local, para recibir el año nuevo con sus residentes, así como con amigos y familiares.

La próxima actualización llegará a finales de Enero. Compartirán más información en los próximos meses.