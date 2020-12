¿Placer culpable? Así es "Sorry Burger" una propuesta de hamburguesas a la medida ideal para mañosos

¿Pidamos algo? Puede ser una frase recurrente durante el encierro. Esto también ha generado que las propuestas sean muy amplias. Pero muchas veces cuesta encontrar exactamente qué queremos comer. Sobre todo en sándwich: vas leyendo los ingredientes, y justo uno o dos no te gustan. No todos los locales te dejan modificar a gusto.

¿Vas a pedir con niños? Esa lucha respecto a qué ingredientes tiene o no tiene el sándwich puede ser eterna. Pero encontramos uno que sí y quisimos contarte más sobre esta curiosa propuesta. un dato útil.

¿Qué los hace diferentes?

La gracia de este local es que las hamburguesas son literalmente "a tu pinta". Si bien, tienen un menú con diferentes alternativas, te permite "desarmarlas" completamente. Es decir, puedes quitarle todos los ingredientes que quieras, y ponerle toda los ingredientes que quieras. Y eso, generará una variación en su precio. En muchos locales no te "restan" si tu le quitas algo a tu hamburguesa por gusto, alergia u otra razón.

Y eso no es todo, también tienen opción para veganos. Porque todas sus hamburguesas pueden ser cambiadas por opción vegetariana o vegana. El local cuenta, además de las hamburguesas, con papas fritas, aros e cebolla y postres. Sus propuestas son poco convencionales, porque incluso tienen una hamburguesa con mantequilla de maní. y como de gustos no hay nada escrito, tú eliges si se la dejas o no.

Su nombre es "Sorry Burger". Y, tomando cuenta que "sorry" es perdón en inglés, deberían pedir perdón por el hambre que generan sólo con sus fotos. El local cuenta con delibera en las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago, Las Condes, La Reina y Vitacura. Usa las plataformas de Ubear Eats y Rappi.