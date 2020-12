Para volver a ejercitarse: App de inteligencia artificial ayuda a usuarios a realizar ejercicios y terapias desde el hogar

En el contexto actual debido al Covid-19, las app de ejercicios se han multiplicado por miles, debido a la necesidad de las personas de realizar actividad física en su hogar. Pero esto que aparentemente es muy positivo, ha generado un grave problema, porque los ejercicios realizados de forma incorrecta o sin supervisión, han generado una gran cantidad de lesiones, licencias y usuarios decepcionados.

Es por esto, que un equipo de emprendedores de la Salud y Tecnología han desarrollado Coralys Fit. Se trata una app que utiliza tecnología en Inteligencia Artificial (IA) de punta. Esto, para el reconocimiento de posturas y movimiento. De esta forma, proveen a los usuarios de un “Coach Digital”, que reconoce el ejercicio y entrega feedback para corregir posturas, previniendo lesiones y aumentando la performance de los usuarios.

Ejercicio evolutivo

Coralys es la única app Fitness que entrega programas y rutinas “Evolutivos”, que mejoran de acuerdo a la perfomance del usuario, algo muy diferente a todas las apps que hoy conocemos. Hoy Coralys Fit, se encuentra disponible en todas las tiendas de aplicaciones de forma gratuita, teniendo incluso, un programa orientado a "Recuperados Covid".

Esta historia no comenzó este año, el equipo de Coralys Fit & Health, lleva años trabajando en esta solución. Cuando el team liderado por Ariel Sandoval, CEO de Coralys Fit & health, descubrió que el reconocimiento de posturas basado en IA podría ser una herramienta de rehabilitación, comenzó a trabajar en una solución para que los pacientes puedan realizar ejercicios monitoreados en su hogar, eliminando tiempos y costos de traslado, manteniendo la calidad de los tratamientos. Además, disminuyeron la carga laboral de los tratantes, todo a través de una tablet.

Telemedicina y ejercitación

Hoy es una plataforma de telemedicina que integra el reconocimiento de ejercicios terapéuticos, la cual es monitoreada y administrada por el equipo de salud, donde reciben toda la data de los usuarios y pueden modificar sus tratamientos de manera online. Lo que permite ahorrar entre 30 a 40% de citas médicas presenciales en tratamientos de Rehabilitación, Kinésicos y Ejercicios Terapéuticos.

“Siempre me llamó la atención que los pacientes, por diferentes razones, no realizan los ejercicios terapéuticos en el hogar, y que como tratante, no puede asegurar la cantidad, frecuencia y calidad de éstos. Esto implicaba que el tratamiento podría no cumplir su objetivo, alargando el periodo de tratamiento y costos de éste. Sin embargo, hoy Coralys, nos permite controlar y monitorear la actividad en cualquier lugar, de esta forma ayudamos a los pacientes a mejorar más rápido.” Dice Claudio Cuevas, Kinesiólogo – Ergónomo, Director de Salud en Coralys Fit & Health

Tres soluciones basadas en la misma tecnología de reconocimiento de posturas y movimiento, desarrollada en Chile, por un equipo de emprendedores del área de la salud y la tecnología, quienes ganaron el desafío Latam Huawei. Además, de ser parte de Startup Chile, comenzando su camino de expansión a toda Latam.