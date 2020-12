No era broma: KFC lanza su consola con pollo frito adentro y es mejor que la Xbox One Series X

Sabemos de sobra que la gente de KFC está loca. Basta con ver algunas de las cosas que hicieron en los últimos años. Como esos anuncios con Robocop.

Pero nosotros como buen parte de la humanidad amamos el pollo frito, tanto como los videojuegos. Así que obviamente nos volaron la cabeza cuando vimos cómo mezclaron ambos conceptos con su nueva KFConsole.

No hay forma fácil de describir este artilugio. Pero a grandes rasgos es, básicamente, una consola de videojuegos que tiene en su interior un contenedor de pollo KFC.

Un atajo entre KFC y tu estómago

Si siguen la cuenta de Twitter de @KFCGaming estarán perfectamente enterados de que este lanzamiento ha sido parte de una estrategia muy elaborada en donde incluso no han tomado la oportunidad de burlarse de Cyberpunk 2077.

A grandes rasgos, Kentucky Fried Chicken, KFC, se asoció con Cooler Master para crear esta KFConsole. Que es una consola real de videojuegos construida desde cero y que es capaz de correr títulos 4k a 240fps.

Pero lo que la distingue de la competencia es que este juguete posee una cámara de pollo frito en su interior. Misma que utiliza un sistema de flujo de aire y calor natural para mantener cada pieza caliente.



El chasis de la KFConsole es un Cooler Master NC100 personalizado, en su interior guarda un Intel Nuc 9, dos discos SSD de 1TB Seagate BarraCuda PCIe 3.0 NVMe, una ranura de GPU intercambiable y el poder suficiente como para correr Cyberpunk 2077.

La consola fue anunciada en junio, tras los lanzamientos de la PS5 y de la nueva generación de Xbox, pero en realidad no había ninguna pista de que fuera cierto, hasta ahora. Aun no se conoce el precio final de venta. Pero tengan por seguro que no será algo barato y, obviamente, Latinoamérica será el último lugar donde podría llegar.

The future of gaming is here. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1 — KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020

