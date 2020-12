Año nuevo: deja atrás el 2020 con estos rituales y cábalas

Nadie puede negar que el 2020 fue uno de los peores años que hemos vivido. Con una pandemia mundial, el confinamiento, la crisis económica y la nueva cepa respirándonos en el cuello, sólo queda confiar en los rituales de año nuevo para dejar atrás todo lo malo y, por último, intentarlo.

Yo sé que muchos de ustedes no creen en estas cosas, pero ya vemos cómo salió el 2020, así que todos a poner un granito de arena para revertir la mala suerte.

La celebraciones de año nuevo fueron reemplazadas, la virtualidad nos permite también estar con nuestros seres queridos que están lejos, así que sólo queda prepararse para este 2021.

Aparte de las cábalas que todos conocemos, como comer 12 cucharadas de lentejas o el mismo número de uvas hay otras que son mucho más bonitas para atraer la suerte, que te contamos a continuación.

Ritos para comenzar el Año Nuevo con el pie derecho

Velas de colores

Si deseas comenzar el 2021 con mucha suerte, buenas energías, y sobre todo salud, algo recomendable es encender velas de colores durante la cena de Año Nuevo.

Debes tener velas verdes, para atraer salud, rojas para atraer el amor, amarillas para la prosperidad, dinero y abundancia, y azules para atraer paz a tu vida.

Ropa interior y cintas

Esta es una costumbre muy popular que por años ha acompañado a millones de personas, y se trata de usar ropa interior en color rojo o amarillo para recibir el nuevo año.

El color amarillo representa energía, vitalidad, augura dinero, felicidad, energía y buenos momentos, y el color rojo representa la pasión y amor, atrae las buenas energías y sin duda augura un año lleno de mucha suerte en las relaciones.

También se dice que usar la ropa interior al revés después de la medianoche atrae buena suerte, y si quieres mejorar tu suerte en el amor también puedes llevar una cinta roja atada a la cintura bajo la ropa, o en la muñeca de la mano izquierda.

Y si llevas una cinta rosada junto a una roja atraerás un amor puro, incondicional, y que valdrá la pena.

Ten billetes o monedas para atraer la fortuna

Si quieres mejorar tu suerte en el dinero en el 2021 y atraer la fortuna entonces es importante que tengas 12 monedas contigo, ya sea en un monedero rojo, en los zapatos, o en cualquier parte del cuerpo.

Si no tienes monedas, puedes usar un billete de alta denominación, el más alto que tengas, para atraer la prosperidad.

Elimina las malas energías de tu hogar con romero

También es importante que depures de las malas energías tu hogar, que es tu santuario, donde se acumulan muchas energías, tanto buenas como malas, y lo puedes hacer con romero.

Al llegar las 12 toma una mata de romero y quémala con la ventana abierta repitiendo “romero, romero, que salga lo malo y entre lo bueno”.

Luego, toma la escoba y barre la casa de adentro hacia afuera, puedes hacerlo solo en la entrada y con la puerta abierta y así eliminarás las malas energías y abrirás paso a las nuevas.

Haz una lista con tus propósitos

También puedes hacer dos listas, una con todo lo malo que estás dejando atrás este año, y que aunque te golpeó fuerte te enseñó grandes lecciones, y quémala.

Y haz otra lista con tus propósitos para este 2021, escribe todo lo que desees lograr, y guárdalo debajo de tu cama o en algún espacio de tu habitación, al tener las metas claras estarás atrayendo las cosas positivas a tu vida.

A mitad de año puedes revisar la lista y ver qué has logrado y qué no, para motivarte y augurar buenas energías y luchar por ello, y al final del 2021 revisa lo que lograste y lo que no, déjalo en la lista para el 2022.