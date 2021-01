Daniela Castro se llena de críticas por hablar de body positive, gordofobia y sororidad

Daniela Castro no lo ha pasado nada de bien esta jornada. La primera ganadora de MasteChef Chile se ha tenido que deshacer en explicaciones tras expresar su opinión respecto del "body postive", tendencia que hace referencia a querer cuerpos reales.

A través de las conocidas "preguntas" de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó qué opinaba sobre el tema y no dudó en explayarse. "Creo que en Chile está súper manoseado el body positive y lo usar como una excusa para dejarse de lado, para alimentarse mal y para conformarnos sin hacer esfuerzos por ser quienes queremos y podemos ser", indicó.

"El body positive para mí tiene que ver con amar las diferencias de nuestros cuerpos, entender que todas somos diferentes y entender a mi cuero. Eso no tiene que ver con justificar comer mal, por eso digo que acá se manosea y he visto cómo lo utilizan como una manera de esconder o justificar lo que no les gusta de ellas mismas", agregó.

Y fue más allá: "El cuerpo hay que cuidarlo, debemos hacer deporte, alimentarnos sanamente, evitar excesos. Si siguen influyendo de forma negativa con el body positive en unos años aumentarán las enfermedades relacionadas a la falta de deporte y la mala alimentación".

"Por eso yo digo, a mí no me gusta mi celulitis ni mis kilos subidos, no los voy a amar ni regalonearlos porque creo que es por comer chancho y no hacer deporte. Si fuera que mi cuerpo es así obviamente me amaría, cuando se que doy el 100% por ser quien quiero ser obvio. El cuerpo y la mente se cuidan, cuando los cuidas los amas. Es así de simple", compartió.

Esos fueron sus escritos que hicieron que le llovieran cuestionamientos, entre ellos los de Antonia Larraín, y debió salir a aclarar que no es "gordofóbica", pidiendo a sus seguidores que "por favor lean las cosas con altura de miras".

"No entiendo por qué se sienten atacadas y analizan las cosas de una forma que no son. Soy pro saludable, dentro de los parámetros sanos. Si no lo entienden ya no es culpa mía. Si te amas te cuidas. Si me quieren atacar es que no entienden nada. Besos", acotó horas más tarde.

Daniela Castro y la sororidad

Considerando que sus explicaciones no dejaron conformes a quienes cuestionaron sus palabras, Daniela Castro grabó nuevas historias donde tildó a quienes la "atacaban" de ser poco "sororas".

Yo solo quiero invitarlas a que sean consecuentes con la sororidad, sean consecuentes con el feminismo", apuntó, asegurando que muchas de las críticas vienen de gente que no se ha informado, "gente inculta que no ha estudiado".

"Ser sorora parece que es súper aleatorio… y no (…) Ser sorora es quedarse callada. Y entender y estudiar y después hablar directamente con la persona", apuntó.

Con la serie de declaraciones, Twitter ardió en su contra. Aunque ciertamente otros usuarios la apoyaron.

Yo no leo gordofobia en los comentarios de Daniela Castro, leo más clasismo o "pobrefobia", por ponerlo en los mismos términos. — Álvaro (@AlvaroAH19) January 3, 2021

La Daniela Castro no cacha nah! Yo que soy Nutri estoy con más de 10kg sobrepeso y me ha costado bajar teniendo el conocimiento, imagina las mujeres que no tienen ni las Lucas ni el conocimiento… más difícil!! 🤦🏻‍♀️aparte todas somos diferentes sobre todo la genética chilena! — Danielilla (@Danitta_f) January 3, 2021

Que ridícula la daniela castro para empezar a hablar que hay que comer sano y no chatarras, claro, si tuviera la plata que tiene ella no comería pan con jamonada ni almorzaria arroz con huevo frito… — El David Gomez ✨ (@iamdavidgomez_) January 3, 2021

Daniela Castro subió 5 k sin subir de talla y se queja, yo subí 13, cambié de talla y me creció todo, esa si es razón para quejarse porque el cuerpo se acostumbra a ser flaca y de un momento a otro debes aprender a moverte con un nuevo cuerpo. Lo de la celulitis es una ridiculez — Mary_su-Patipelada😈 (@MarySu_2002) January 3, 2021