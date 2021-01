Free Fire: llega la incubadora enero 2021 y esto es todo lo que debes saber

Free Fire es el juego más importante del momento. El 2020 se consolidó como el más descargado en celulares en las tiendas de Apple y Android, superando incluso al popular Among Us o al PUBG Mobile, de acuerdo con la información del proveedor de datos y análisis de móviles App Annie en el informe Slate of Mobile 2021.

También alcanzó un nuevo récord con más de 100 millones de usuarios activos diarios, como máximo, en el año recién pasado y su contenido oficial en Youtube llegó a más de 72 mil millones de visitas.

Y con este éxito, Garena reveló en su agenda semanal los eventos temáticos de su nueva colaboración con One-Punch Man, con lo que dio a conocer la nueva Incubadora de enero 2021, que tiene como enfoque lo estético de las armas, en general.

Son cuatro nuevos aspectos de armas, Ritmos Desintegradores, para P90. ¿Cuáles son, qué atributos le aportarán a este subfusil y qué es lo que necesitas para obtenerlos? Todo a continuación.

Free Fire: esta es la mejor configuración en tu celular para lograr un disparo perfecto El headshot es una habilidad que no todos pueden desarrollar, pero con esta configuración lo podrás lograr sin problemas en Free Fire.

Nuevos aspectos de armas en Free Fire

P90 – Ritmo Desintegrador Naranja

Atributos: Daño++, Velocidad de Disparo+, Cargador-

(8 piedras evolutivas + 4 pergaminos Ritmo Desintegrador)

Garena

P90 – Ritmo Desintegrador Rojo

Atributos: Daño+, Velocidad de Recarga-, Penetración de Armadura++

(6 piedras evolutivas + 3 pergaminos Ritmo Desintegrador)

Garena

P90 – Ritmo Desintegrador Azul

Atributos: Rango+, Cargador-, Precisión++

(4 piedras evolutivas + 2 pergaminos Ritmo Desintegrador)

Garena

P90 – Ritmo Desintegrador Verde

Atributos: Rango++, Precisión+, Velocidad de Movimiento-

(2 piedras evolutivas + 1 pergamino Ritmo Desintegrador)

Garena

Pergamino Ritmo Desintegrador

(3 pergaminos Viajeros del Tiempo)

Los pergaminos y las piedras evolutivas podrás ganarlos en el Luck Royale de la Incubadora. Para girarlo necesitas Tickets de Incubadora o una gran cantidad de diamantes, normalmente son 270 por cinco giros. Si tienes pergaminos de la actual incubadora, Viajeros del Tiempo, y no los has usado, necesitarás tres de ellos para obtener uno de Ritmos Desintegradores.