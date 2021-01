5 cosas que pasan en tu cuerpo si sólo tomas bebidas

La cantidad de agua que necesitamos para hidratarnos varía dependiendo de nuestro peso y actividad física, pero una recomendación común es que tomemos 8 vasos de agua al día. Parte del agua que necesitamos la podemos obtener de otras formas, por ejemplo comer frutas y verduras también nos hidrata. Cuando bebemos un café, un té o comemos sopa, estamos consumiendo agua. Incluso cuando tomamos una soda, refresco, bebidas, o como la llamemos.

Sin embargo, ese tipo de bebidas azucaradas no siempre son la mejor opción, tal vez ocasionalmente, pero si es lo único que tomamos podemos tener consecuencias muy desagradables en nuestra salud.

shutterstock / imagen referencial

Esto pasa si sólo tomaras bebidas

Problemas dentales

La mayoría de los refrescos tienen un pH bajo, eso quiere decir que son ácidos, y beberlos continuamente tiene efectos directos en el esmalte de los dientes.

La hidroxiapatita es un compuesto de calcio que forma parte de los dientes y desgraciadamente se disuelve con los ácidos, así que si bebes demasiada soda, tendrás caries.

Sobrepeso y obesidad

Las bebidas tienen muy alto contenido de azúcar: una lata de 330 mL contiene más de 30 gramos de azúcar que equivale a unas tres o cuatro cucharadas.

Si solo tomas refresco durante una semana, terminarás consumiendo unas 5000 calorías adicionales a las que hayas ingerido con tus alimentos.

Eso sin duda te traerá problemas de peso. Ya existen numerosas evidencias de que un alto consumo de bebidas azucaradas es lo que ha causado una epidemia de obesidad en adultos, pero también en niños, en todo el mundo.

Diabetes

Los problemas de salud relacionados con el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar como el refresco van más allá de la obesidad.

No solo se usa azúcar para endulzar estos refrescos, también se incluye jarabe de maíz de alta fructosa, que no se metaboliza igual al azúcar en el cuerpo, lo que en este caso quiere decir que la producción de insulina no es suficiente.

La insulina es la hormona que participa en el metabolismo de los azúcares y su deficiencia, a la larga, ocasiona diabetes.

shutterstock / imagen referencial

Envejecimiento prematuro

Hay diversos estudios que muestran cómo nuestros estilos de vida y alimentación acortan nuestros telómeros.

Los telómeros son una parte de los cromosomas, que sobre todo sirven para darles estabilidad. Con el paso del tiempo los telómeros son cada vez más cortos y eso es una de las cosas que indican que estamos envejeciendo.

Beber refrescos, puede acelerar que nuestros telómeros se acorten: consideren que con cada vaso, envejecen un poquito.

Arritmias y problemas del corazón

Hay un caso documentado de una mujer que solo bebió Coca-Cola, desde los 15 hasta los 31 años.

Por supuesto terminó en el hospital y eso pudo haber sido por muchas razones, pero lo que la llevó ahí fue una arritmia severa, ocasionada por unos niveles de potasio muy bajos en la sangre.

Que tengamos suficiente potasio en la sangre es muy importante para el funcionamiento adecuado del corazón.

Tanto la fructosa como la cafeína, que están presentes en bebidas como la Coca-Cola, contribuyen a que baje la concentración de potasio en la sangre.

Considerando todo esto, no estaría mal que entre sus propósitos de año nuevo, incluyeran tomar más agua y menos bebidas azucaradas.