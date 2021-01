AdNauseam: la extensión que Google no quiere que instales

Google nos espía, eso ya no es un secreto, de hecho lo hace con tal descaro que no hay momento en todo el día en que no deja de escuchar lo que decimos, de analizar nuestra actividad en aplicaciones y páginas web, de estudiar nuestra conducta de búsqueda y sobre todo, de intentar vendernos cosas.

Hay veces incluso que puedes sentir cómo es que te observa a través de la cámara para saber que tienes alrededor y qué te podría interesar comprar.

Llegamos incluso a un grado tal de descaro que te manda alertas a tu teléfono para preguntarte sobre tu experiencia al haber visitado algún comercio, y te manda el resumen de tu seguimiento a tu correo. Aún sin el GPS activado.

Hay una solución interesante para todo esto, que Google no quiere que sepas

Lamentablemente, FakeBlock de Arrested Development no es un software real, pero parece que hay gente que intenta realmente ayudarnos a no dejar un rastro de toda nuestra actividad en Internet, y es justamente eso para lo que sirve AdNauseam.

Esta extensión de Google Chrome te permite confundir los sistemas de Google de la mejor manera posible: atacando su capacidad de aprendizaje. La manera en que lo logra es por medio de darle clic de manera instantánea y continua a todas las publicidades que te aparecen en Internet. Esto con el fin de que el algoritmo de aprendizaje le sea literalmente imposible seguirte el rastro y cada vez le sea más difícil estudiar todo lo que haces.

Sinceramente, en la lucha por un uso ético del Internet, instalar una extensión de este tipo para Google Chrome, Fire Fox e incluso Opera es algo que vale la pena hacer.

Así que si quieres seguir usando Google Chrome por cuestiones de trabajo o practicidad pero no quieres que todo sobre ti termine almacenado en la mente de Google, entonces debes entrar a esta web e instalar la extensión.