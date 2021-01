Los Simpson: estas son las zapatillas en honor a Krusty que se lanzan este año

Si te imaginas unas zapatillas del mejor payaso del mundo, cómo serían? Pues no, no son “zapatos muy grandes” como los de Bob Patiño. Son zapatillas, pequeñas, como las de Herschel Shmoikel Pinkus Yerocham Krustofsky, más conocido como Krusty, el payaso. Específicamente, homenajean a las Krusty Burger. Adidas y Los Simpson se aliaron para lanzar a mediados de 2021 los ZX 10.000 C Krusty Burger.

Es un calzado deportivo con los colores de las hamburguesas popularizadas por el payaso favorito de Springfield, y de todo el mundo. También tiene detalles como el del talón: una tela peluda verde que parece a la peluca de Krusty.

Los Simpson cambiaron a su diseñador, pasando de Vans a Adidas, y el resultado es el mismo: una caricia a la nostalgia y al estilo.

¿Cuánto costarán las zapatillas de las Krusty Burger de Los Simpson?

El precio de venta se estima en 130 dólares, cercano a los 100 mil pesos chilenos, pero aún no hay fecha de lanzamiento, ni menos de la llegada a nuestro país. De acuerdo con el portal especializado Sneaker News, puede llegar para la primavera de este año, así que hay que tener paciencia.

“Los gruesos ribetes negros logran esa estética ilustrativa caricaturesca”, describe SN. “Tiene el tono de piel de Krusty, el pelo verde y la nariz roja, que se combinan con los colores” del pan de la hamburguesa.

Una oda al legendario payaso, el ídolo de Bart y Lisa, el defensor de los niños. Y, como hemos dicho, no son “zapatos muy grandes” como los de Bob Patiño, aunque si salieran, probablemente también me las compraría.

¿Qué te pareció este nuevo objeto de colección que se une a la icónica lista de productos de la vida real relacionados con la familia más famosa de todos los tiempos?