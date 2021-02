14 de febrero: con esta innovadora iniciativa podrás conocer el amor en tiempos de covid

Con el 14 de febrero acercándose a pasos agigantados y estando en medio de una pandemia, las posibilidades de encontrar pareja se ven drásticamente disminuidas, lamentablemente, por eso se creó la iniciativa Amor en tiempos de Covid, la idea busca juntar a personas con gustos similares mediante divertidas actividades online.

Esta es una actividad totalmente gratuita que está organizando la Academia de Talentos Digitales Desafío Latam para invitar este 12 de febrero a todas las personas que se encuentran en búsqueda del amor en esta pandemia a celebrar el 14 de febrero con una innovadora cita online en la que deberán enfrentar diferentes juegos y desafíos tecnológicos para lograr conocer a su pareja digital ideal.

“Queremos invitar a todos los fanáticos de las nuevas tecnologías a vivir un 14 de febrero diferente, conociendo a otras personas en una entretenida y diferente actividad online. La idea es generar un ambiente distendido, en donde se puedan intercambiar experiencias y generar nuevas amistades” señala el director ejecutivo de la Academia Desafío Latam, Diego Arias.

La actividad se desarrollará en formato online el viernes 12 de febrero, entre las 18:00 y las 19:30 horas, a través de la plataforma digital de la Academia Desafío Latam, previa inscripción, con cupos limitados.

Finalmente, te recordamos que si buscas una cita romántica a la luz de las velas, este no es tu lugar. Pero si quieres conocer a personas que comparten tus mismos gustos; inscríbete ahora y apúrate porque los cupos se llenan más rápido de lo que crees. Y si aún así no conoces a esa persona especial, no desesperes, el amor te encontrará, sólo hay que tener paciencia. Y como dicen las mamás, mejor estar solo que mal acompañado, o acompañado enfermo de covid.

Para participar debes inscribirte en el siguiente link: https://desafiolatam.com/amor-tiempos-covid/