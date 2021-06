Porque hay covid para rato: el boom de las mascarillas ajustables con colgador

En Chile como en el mundo, la pandemia del covid-19, obligó a cambiar el estilo de vida, costumbres e incluso cómo vestir. Se hizo obligatorio el uso de elementos de protección personal e higiene para todas las personas. Por lo que las mascarillas se convirtieron en una prenda de vestir más y de uso indispensable para prevenir el contagio.

Por esta razón, la creadora de HolaBefree Constanza Pino, vio una oportunidad y transformó su empresa de producción de eventos, en una fabrica de confección de tapabocas para niños y adultos.

La idea se originó cuando tuvo que llevar a sus hijos al vacunatorio para aplicarles las vacunas tradicionales y no tenía una mascarilla que pudiera adaptarse a sus pequeños rostros. Entonces, diseñó un producto práctico, cómodo y lindo, con un sistema de ajuste perfecto que no les hicieran daño en sus orejas y con un diseño ideal para que la lleven en el cuello y no la pierdan.

Este diseño, llamó la atención de muchos familiares, amigos y colegas, generando un boca a boca increíble lo que generó un rápido crecimiento, pasando a ser un pequeño emprendimiento a ser una empresa familiar con una marca conocida.

Hoy en día, este tipo de tapabocas de modo es muy transversal, desde políticos, actores hasta adolescentes y niños.

Si quieres conocer más de los productos de HolaBefree, te invitamos a visitar su página en www.holabefree.cl y seguir en sus redes sociales @holabefree.