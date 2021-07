Invierno: tips para cuidar la piel y el pelo de las bajas temperaturas

Inició la temporada de invierno y el clima frío, que junto con el aire seco, pueden darle a la piel un aspecto poco saludable. Es común que en esta época nuestra piel tienda a ponerse rojiza y reseca, pudiendo incluso agrietarse. Es por eso que expertos de DBS Beauty Store entregan algunas recomendaciones, para que la piel luzca espectacularmente hidratada y protegida en esta temporada.

¿Cómo mantener la piel hidratada?

Siempre se ha dicho que lo más importante es tener el hábito de limpiar la piel a diario, tanto en el día como en la noche, sin importar si se ha usado o no maquillaje. Según la cosmetóloga Pamela Escobar, “una buena limpieza mantendrá los poros limpios y dará un aspecto más saludable. Es importante fijarse en que el limpiador no contenga jabón, ya que es muy agresivo y cambia el PH de nuestra piel, pues no solo remueve suciedad y maquillaje, sino que también barre con los aceites naturales, y eso puede causar deshidratación, inflamación e irritación”.

Una buena rutina de cuidado facial se realiza cada mañana y noche, limpiando la cara, usando un tónico, serum de ser necesario, y finalmente, una crema hidratante que sea óptima para cada persona, pues hay algunas para pieles sensibles, mixtas o grasas. Pero lo más importante, dice la cosmetóloga de DBS, Pamela Escobar, es “nunca olvidar el protector solar, que actúa como escudo protector, además de esta forma evitamos manchas y arrugas prematuras, pues los rayos UV están presentes durante todo el año”.

Otro aspecto importante, es que en invierno tendemos a darnos baños o duchas muy calientes, pero esto es perjudicial para la piel. No se debe abusar de la temperatura del agua y es de suma importancia que luego de cada baño se use crema hidratante, ya que aportará principios activos que no sólo hidratarán, sino que también ayudará a que no perdamos la elasticidad de la piel.

El cabello también necesita cuidados en invierno…

Al igual que la piel, el cabello sufre con el clima frío. Además, en invierno aumenta el uso del secador de pelo, producto que puede dañarlo si se utiliza con demasiada frecuencia.

Según el peluquero y experto en cuidado capilar, Javier Fernández, “es fundamental hacer masajes una vez cada dos semanas con alguna crema de hidratación profunda, y cortarse las puntas cada tres meses”, agregando que, “lo ideal para mantener un pelo sano y brillante en invierno es utilizar crema o aceites después de cada lavado, además de aplicar un protector de calor justo antes de utilizar el secador de pelo”.

Finalmente, también es importante consumir al menos 2 litros de agua al día -algo que se suele dejar de lado cuando hace un poco más de frío- y que es fundamental para mantener la piel y el cabello saludable.