Piercing: tips para que la perforación corporal no sea un peligro

El piercing es una tendencia de siglos que se mantiene más vigente que nunca, sin embargo es fundamental tener en consideración que no cualquiera puede realizar un piercing y que no da lo mismo el lugar que elijas, ya que las consecuencias para la salud pueden ser graves. Pueden ir desde un bultito en la zona donde se realizó la perforación hasta necrosis o hepatitis B ó C.

Por eso es fundamental que si quieres realizar una perforación te informes y tomes las medidas necesarias para obtener un piercing seguro, es decir minimizar cualquier tipo de riesgo ya sea de lesiones, infecciones o alergias y se favorece la posibilidad de una óptima cicatrización.

Y si bien el especialista tiene las responsabilidad principal en entregar un servicio que entregue seguridad, también es importante que las personas que quieran perforar alguna parte de su cuerpo se preocupen de que las medidas de higiene se cumplan, explica Mauricio Torres, piercer hace más de 20 años y fundador de Biometal.

A continuación algunos tips de Mauricio Torres, para tener en cuenta: