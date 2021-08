OnlyFans lanza app oficial sin desnudos para iOS y Android

Una situación que no podemos negar es que tras la pandemia global del Coronavirus Covid-19 la plataforma de OnlyFans se convirtió en uno de los sitios de mayor refugio y resguardo económico para muchas personas que perdieron sus fuentes habituales de ingresos.

El aislamiento y la creatividad catapultaron a esta plataforma hasta convertirse en un elemento referente muy presente en la cultura pop. Si bien es cierto que buena parte del contenido ahí circulando es material para adultos, y no todos pagan, es un hecho que muchos saben qué es OnlyFans.

Por ello nos llama tanto la atención el más reciente movimiento en la estrategia comercial de este sitio, lanzando su app oficial para dispositivos móviles, pero sin el elemento candente distintivo que le brindó su actual fama.

Desde hace unas horas se la liberado en iOS y Android una nueva aplicación bajo el nombre de OFTV. En donde básicamente podemos encontrar a los creadores de contenido más consagrados de esta plataforma. Sólo que aquí llevan ropa.

Mia Khalifa, Bella Thorne y otras personalidades forman parte de reparto en la alineación de contenidos disponibles dentro de OFTV. Donde se muestran a las personas haciendo cosas más mundanas y seguras para ver en el trabajo:

OFTV proporciona una forma muy conveniente para que los fanáticos vean contenido de sus creadores favoritos.

No hay contenido para adultos en OFTV. Debido a que no se está monetizando y no hay un impacto directo en los ingresos de los creadores, podemos estar presentes en las tiendas de aplicaciones.