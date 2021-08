El colombiano Maluma y Bad Bunny fueron los pioneros en quitarle los estereotipos clasistas y racistas al reggaetón. Incluso machistas. Pero estos otros músicos son el futuro.

Luz Lancheros, MWN

El reggaetón, a 17 años de su auge mundial, se ha tomado el mundo. 7 nuevos artistas urbanos que han redefinido la moda más allá de J Balvin

Según el último informe de la plataforma Spotify este año, Bad Bunny, el artista puertorriqueño que ha derrumbado los estándares machistas y cis hétero en el reggaetón, acumuló más de ocho millones 300 mil reproducciones el año pasado.

Y, adicionalmente, Mansión Reggaetón, la lista creada por la plataforma, ha acumulado más de 4 millones de likes. Asimismo, la plataforma anota que más del 40% de sus transmisiones provienen de jóvenes entre 18 y 24 años.

¿Qué significa en términos de moda? Que el reggaetón es el futuro y que luego de que J Balvin, Maluma y Bad Bunny, los nuevos artistas exudan moda y nuevas visiones. Y acá mostramos a los más destacados.

Ryan Castro

El artista oriundo de Medellín, Colombia, comenzó a cantar en los buses a sus 17 años. Para este año, ya tiene colaboraciones con artistas como Reykon y Kevin Roldán.Hace poco lanzó un homenaje a la cultura de las zapatillas Jordans de los 90 llamado “Jordan”, donde usa jumpers con bloques de color, streetwear pintado a mano e incluso jumpers noventeros de Balenciaga. Si bien sigue la misma línea de sus antecesores se arriesga más en colores y texturas.

Homie

El artista es apoyado por J Balvin y combina el trap y reggaetón. Suele usar tie dye, y también bolsos sofisticados combinados con combinaciones minimalistas y noventeras. Esta es la clave de muchos de sus looks, donde combina finos mocasines, joyería facial, y kimonos con cangureras, piezas anchas y gorros de pescador, entre otros accesorios.

Yendry

La cantautora afrodominicana combina jazz y flamenco con trap, como se puede ver en su celebrado videoclip “Barrio”. También tiende mucho a usar sus looks en función de editorial de moda. Mezcla vestidos arriesgados en siluetas con accesorios sofisticados y combinaciones noventeras. Ese tipo de mix le hizo aparecer en la campaña de Esteban Cortázar x Desigual este año, por ejemplo. También ha aparecido en Vogue España.

Maxi

El protagonista del single “Parchados” redefine el tema del género a través de audaces mixes de estampados y de accesorios retro, como lentillas de colores, cadenas y juegos con color en su pelo, maquillaje gráfico y en prendas oversize. Su feed de IG es puro homenaje a la estética shitposting de Internet.

Las Villa

Lucía y Laura Villa son mellizas y son las Romy y Michele del estilo Y2K contemporáneo. Cutouts, prendas statement, peinados audaces (y muy en tono a lo que usaban Aaliyah o la misma Shakira en sus comienzos, por ejemplo) son comunes en sus looks, así como prendas statement que combinan de manera sofisticada con sus uñas largas y joyería grunge. En videoclips como “Nadita”, tienen looks mucho más editoriales que calzan perfecto con el trap que producen.

DawerxDamper

El dúo de música urbana de Cali es ecléctico en sus exploraciones estéticas. Pueden ser minimalistas y muy editoriales, o enfundarse en la estética Candy Kid, tan popular en la cultura rave de comienzos de los dosmiles. Pero sobre todo, abogan por el afrofuturismo con prendas oversized refinadas, túnicas y con prendas de exquisito trabajo sartorial.

Aria Vega

La autora de “FVCKBOY” tiene una estética que calza perfecto con lo más deseado de TikTok: reminiscencias a los noventas y comienzos de los años dosmiles, uso de pieles, estilismos que recuerdan a las “Cholas” de Los Ángeles, ropa deportiva con prints desenfadados y mucha sensualidad. Los jean moms, crop tops y todo lo que compra con ansía la Generación Z son comunes en sus looks. También se arriesga con accesorios faciales.

3 preguntas a… DanielaStyling, estilista de celebridades

P: ¿Cómo construyen la estética de estos artistas?

–Hay que conocer sus gustos, su personalidad, y diferenciar su proyecto de los demás. ¿Qué ha pasado con Aria, por ejemplo? Que a través de marcas locales que hemos encontrado, y cosas vintage, ella ha ido encontrando su propio estilo. Pero no todos los artistas, no siempre, tienen estilista. Maxi, por ejemplo, no lo tiene y aún así, está muy ligado a la moda. Su padre tiene una tienda de sneakers. Depende mucho de su personalidad y ellos, muchas veces, en el camino, van encontrando su estilo.

P: Hay una reinvención del streetwear, que dejó el imaginario y estereotipo del hip-hop para enriquecerse con elementos góticos, retro, etc. ¿Cómo pasó?

–En mis estilismos siempre cuido de que con el streetwear se lleve algo más retro o fancy. Y de hecho, ya está lejos el imaginario de la ropa ancha, porque la industria del reggaetón ya entró al mundo de la moda y es reconocido. Todas las canciones que nombran al menos una marca de moda, son un hit. No hay alguna de ellas a la que le vaya mal en el proceso. Y si bien, no todos sus oyentes pueden comprar las marcas, crean una cultura de moda. Incluso estos artistas han impulsado subculturas como la sneaker y ese clasismo sobre la ropa ya ha disminuido.

“En el reggaetón ahora importa mucho la estética, tanto como los videos y las propias canciones. También se han roto las barreras de género en el vestuario”.

P: ¿Por qué crees que el reggaetón se apropió de las estéticas del futuro?

–Mucha gente no apostaba por el reggaetón. Pero con artistas como Bad Bunny, que no sólo redefinió la industria sino las representaciones del género y códigos de vestimenta, han hecho que la gente se sienta identificada.

El reggaetón también tiene los recursos para crear estéticas y crear colaboraciones como Balvin, Bad Bunny y Dua Lipa u Ozuna con Doja Cat, por ejemplo. Y ellos mismos ayudaron a levantarlos a pesar de que ya tenían su público. Ahora bien, si hablamos de capitales grandes en la industria de la música urbana, de países que tienen productores, videoclips y artistas, y no solo se han convertido en un referente musical, sino de moda, están Miami, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Por ejemplo, Medellín es un referente del streetwear.