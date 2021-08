Firma electrónica segura: así puedes prevenir suplantaciones de identidad

La usurpación o también denominada, suplantación de identidad, es para distintos expertos, motivo de preocupación, principalmente por el aumento experimentado desde el inicio de la pandemia y lo accesible que resulta, por ejemplo, encontrar un rut o un correo electrónico mediante una sencilla búsqueda por internet. El uso digital, ya sea por el teletrabajo, clases online, atenciones médicas u otros servicios, ha permitido a todo tipo de organización facilitar una serie de procesos como, por ejemplo, la firma electrónica de documentos, la verificación y el control de identidad.

Es precisamente, la firma digital uno de los recursos más demandados en la actualidad. Sin embargo, esta nueva tendencia se ve amenaza a diario producto del alza en las cifras de delitos informáticos, que, según expertos en la materia, solo en 2020 aumento en un 70%. Desde la StartUP nacional e-Digital, cuentan que en la actualidad existe una variedad de opciones para que todo tipo de organización implementa una firma digital, pero que son pocas las que pueden garantizar un sistema de cifrado totalmente seguro.

“Basados en convenios y reglas internacionales de firma electrónica, hoy es posible verificar la identidad de las personas que emitieron el documento firmado y que, a su vez, no presente algún tipo de edición. Además de asegurar que la persona que envió el documento efectivamente participó en el proceso y que estos no serán visualizados por otra persona que no sea el emisor o receptor, según sea el caso”, explica Rafael Pérez, Máster en Innovación Tecnológica experto en transformación digital y Co-Fundador de e-Digital.

En cuanto a recomendaciones para evitar sufrir una suplantación digital, desde la propia StartUP especializada en transformar procesos operativos a digitales, aconsejan ocupar certificados digitales (encriptación de llave pública y privada), no compartir contraseñas, evitar ocupar wifi de sitios públicos, utilizar en exclusividad el computador propio, no enviar o guardar imágenes de contraseñas y que está última, tenga más de 8 dígitos un carácter especial, número, mayúscula.