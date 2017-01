Personalizados

Cada día valoramos más la importancia de la exclusividad y el trabajo hecho a mano. Si quieres dar un aire dulce y cálido a tus espacios, Carolina Vega crea muñecas y accesorios personalizados en tela (algodón americano, lona, mezclilla) y juguetes tejidos a crochet. Nos gusta que sus proveedoras sean mujeres emprendedoras al igual que Carolina. Realiza envíos a todo el país.

Facebook: hebradelgato

Deco de verano

Para Fran Allende, Diseñadora y Socia de Kare Design, el verano se asocia con diversión, paseos, deportes al aire libre para gozar del sol, y disfrutar junto a la familia y amigos. Por ello, la marca tiene una propuesta que incluye productos tanto para el exterior como el interior: mecedoras de fierro, diferentes tipos de colgadores, percheros, lámparas Led, y juegos de vasos son sólo algunas de las colecciones para este verano. Queda en Luis Pasteur 6.677, local 3 y 4, Vitacura.

Foco en la grifería

La oferta de platos, fuentes, utensilios y herramientas para la cocina es cada día más variada y bonita, lo que la convierte en un gran aliado a la hora de armar una cocina con todo a la vista. Se trata de una apuesta que exige orden y limpieza, y a cambio, otorga carácter y funcionalidad. Por ejemplo, la grifería MAK de Stretto destaca por su diseño, sus líneas rectas y arquitectónicas.

Mira más en www.stretto.cl.

La funcionalidad

Las compras on line se vuelven cada día más importantes para quienes no tenemos tiempo y no queremos sacrificar el estilo. Así llegamos a la página primerpiso.cl, una tienda on line que propone artículos de buena calidad, sencillos y funcionales. Encontramos modernos productos para iluminar, organizadores, wallstickers, perchas, mesas y camas, los cuales siempre muestran su sello. Facebook: Primer Piso. Instagram: @pr1mer_piso