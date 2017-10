Los hitos de Apple tras 6 años desde la muerte de Steve Jobs

Hoy, 5 de octubre, se cumplen exactos 6 años desde la muerte de Steve Jobs. El fundador de Apple, marcó una revolución en sus últimos 10 años de vida.

Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011 / Captura

Cambió el modelo de negocio de la industria musical tras lanzar el iPod en 2001. En 2003 lanzó su tienda musical online iTunes que en siete años vendió más de 10 000 millones de canciones.

Luego, Jobs nuevamente anotó un gol desde media cancha lanzando iPhone en 2007. El revolucionario modelo, cambio por completo los diseños de los celulares y gracias a ese hito hoy hablamos de "smartphones". Tras la muerte de Steve, muchos medios especializados cuestionaban el liderazgo de Tim Cook en la manzana. Sin embargo, Apple ha continuado con el desarrollo de proyectos innovadores.

La manzana después de Jobs

La manzana norteamericana, después de a muerte de su creador, ha sabido mantener su sello de calidad. También, han seguido innovando en distintas áreas, ya sea en la producción de equipos que llegarán al consumidor, como en investigación de cosas tan simples como una caja de pizza. A continuación, algunos ejemplos:

Apple Watch

El Apple Watch es el primer smartwatch de la compañía de Cupertino. El reloj inteligente llegó al mercado el viernes 24 de abril del año 2015. Ya ha lanzado dos versiones posteriores: Apple Watch Series 2 y recientemente, Apple Watch Series 3.

El Apple Watch Series 2. / Consuelo Rehbein - Publimetro

En ese entonces, el revolucionario reloj inteligente fue presentado en el evento donde también se dieron a conocer los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Su nombre fue finalmente Apple Watch y no iWatch, tal y como se esperaba. Esto, porque la marca ya estaba registrada.

Su principal función es permitir al usuario tener acceso inmediato a aplicaciones y funciones sin sacar el teléfono del bolsillo, de hecho, permite incluso contestar llamadas y mensajes de otras apps desde la muñeca. En su versión más reciente, el dispositivo permite incluso contar con una propia tarjeta sim, siendo el primer Apple Watch 100% independiente del iPhone.

Evolución del iPhone

Tim Cook lanzó iPhone 4s, un día antes de que falleciera Jobs. / Captura

El teléfono de la manzana es uno de sus proyectos estrella. Tras la muerte de Steve, su desarrollo siguió con el mismo estilo sofisticado de siempre. Desde 2011 en adelante fueron lanzados iPhone 4s, 5, 5s, 5c, 6, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y iPhone X.

Cabe destacar que cuando se lazó iPhone 4s, Steve Jobs aún estaba vivo. De hecho, popularmente se señala que su lanzamiento fue un presagio: Fue el primer iPhone lanzado por Tim Cook en reemplazo de Steve Jobs, el 4 de octubre de 2011. Steve falleció al día siguiente.

El iPhone más reciente es el modelo "X". / Getty

Si bien, iPhone 5s marcó un hito con su sistema de reconocimiento de huellas, este modelo, como su predecesor iPhone 5, no se alejaron mucho del diseño de iPhone 4. No fue hasta el iPhone 6 que la manzana americana hizo cambios más rupturistas (bordes redondeados, más opciones de colores, entre otras cosas).

Con su lanzamiento más reciente, iPhone X, la empresa americana dio un salto más allá en sus diseños. Eliminó por primera vez el botón Home físico, para dar espacio a una pantalla del tipo "infinita", en la línea de otras marcas en su gama alta.

Apple Park

Podríamos seguir mencionando más de los iProductos. Pero aparte de la touchbar del nuevo MacBook Pro y de varias mejoras de hardware y software, los iPad, iMacs y MacBooks no se han alejado lo suficiente de los diseños del año 2011. Cabe señalar que iPod desapareció, devorado por su propio hermano iPhone.

Lo que si fue una gran novedad fue la creación del Apple Park. En reemplazo de su anterior“Apple Campus”, el Apple Park abrió sus puertas en abril de este año, con una extensión de 70 hectáreas. Este centro fue planificado por Steve Jobs como un lugar idóneo para la creatividad y la colaboración. Hoy, el teatro principal de este centro lleva su nombre. En ese lugar, fue presentado el último iPhone.

El Apple Park en su última etapa de construcción. Ya está inaugurado. / Gentileza

La construcción es cien por ciento amigable con el medioambiente, y transformó kilómetros de asfalto en un paraíso de espacios verdes en el corazón del Valle de Santa Clara. Como hito arquitectónico, el edificio central del campus está totalmente cubierto con los paneles de vidrio curvado más grandes del mundo.

Bonus: la caja de pizza Apple

iCaja de pizza. / Captura

Puede parecer una broma, pero no lo es. De la mano con la inauguración del Apple Park, la marca de la manzana patentó una particular caja de pizza para que sea usada por los trabajadores del centro.

Entre sus principales características destaca su forma redonda, en el tamaño justo de una pizza. Podemos presumir que esta característica busca proteger a la pieza de masa y otros ingredientes del movimiento que se produce al trasladarla.

El diseño de la particular cajita. / Captura

Los surcos de la particular caja permiten una buena circulación de aire, de modo que la humedad y el calor no hagan que la pizza se ablande cuando se transporta (producto del calor). Esta caja permite calentar pizza en el microondas, sin perder calidad. La idea es que los empleados, en caso de que no se la terminen, puedan llevársela a casa en óptimas condiciones.

Steve puede descansar en paz. La manzana sigue creciendo.