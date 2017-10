Fotografía de bolsillo: Lanzan el primer libro con imágenes obtenidas con un celular

Desde hace un tiempo que los smartphones vienen perfeccionando sus cámaras. Ya no se trata sólo de megapixeles, sino que han dado el salto hacia la fotografía profesional. Sus piezas, ingeniería y óptica hoy no tienen nada que envidiarle a una cámara convencional. Una de las marcas que dio el mayor paso en este sentido fue Huawei, al incorporar cámaras co-creadas con Leica, la reconocida marca fotográfica.

Considerando las amplias capacidades de su gama alta, la gigante china de los smartphones se embarcó en un proyecto cultural en Chile. Junto a "Be Chile" la primera revista web dedicada en su totalidad a la riqueza turística del país, lanzaron "Uno por Chile" el primer libro realizado con fotografías sacadas con un smartphone.

La presentación del libro fue hace unas semanas. Al centro, la fotógrafa Daniela Riquelme. / Gentileza Extend

Una cámara a nivel profesional

"La propuesta me generó curiosidad. Pero luego de probar las características del equipo, me di cuenta de lo que era capaz de hacer", señaló a Publimetro Daniela Riquelme, fotografía profesional de "Be Chile" y la encargada de retratar a los personajes el libro.

Daniela Riquelme, fotógrafa, junto al equipo utilizado: un Huawei P10. / Daniela Riquelme

La profesional explicó que los efectos y configuraciones que el P10 le permitía agregar y modificar lograban una imagen de gran calidad, que no tenía nada que envidiarle a una fotografía obtenida con una cámara réflex. "El efecto bokeh (con desenfoque) que logra el equipo es de alto nivel", agregó Daniela.

El asombro de los entrevistados

Uno de los datos curiosos mientras realizaba este trabajo era la sorpresa por parte de los entrevistados retratados. "Nos contaban su historia y luego yo sacaba el celular para sacarles la fotografía para el libro. Muchos creían que era una broma. Otros esperaban que sacara una cámara convencional para sacar una segunda imagen después", señala la fotógrafa.

No era la idea. El 100% de las imágenes utilizadas en el libro "Uno por Chile" están realizadas con la cámara Dual Leica del Huawei P10.

Sobre la post-producción, la fotografía señaló a Publimetro que fue mínima. "Queríamos que las personas vieran de lo que era capaz esta cámara de smartphone. A algunas imágenes se les hizo retoque de iluminación o de la gama de colores para su impresión, pero nada más. Todo tenía que verse natural y reflejar las capacidades del equipo", explicó Daniela.

Historias desconocidas

"Uno por Chile" contiene 26 historias y retratos de distintos chilenos con profesiones y oficios como zapatero, artista plástico, profesora de historia, periodista, orfebre, etc. Busca representar la diversidad de Chile, con una presentación estética de gran calidad. Presenta historias y una realidad para muchos desconocida.

‘Uno por Chile’ se puede conseguir contactando a Be Chile o enviando un mensaje en el Instagram del libro.

A continuación, te presentamos algunos de los retratos realizados por Daniela, con el P10, para el libro: