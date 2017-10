Revisamos la consola retro de Nintendo: Así es la Snes Mini

Apelando a la nostalgia Nintendo lanzó su segunda consola retro. La Snes Mini es una réplica miniatura de la exitosa Super Nintendo de los años 90. En su interior trae con 21 juegos preinstalados. Muchos de los cuales fueron considerados algunos de los mejores juegos de todos los tiempos.

Así es la mini consola. / Nintendo

Por ejemplo, "Super Mario World", "The Legend of Zelda: A Link to the Past", "Super Metroid", "Final Fantasy III" y "Donkey Kong Country", entre otros. Pero el juego más esperado del listado era "Star Fox 2". El juego, que nunca había sido lanzado antes, llega por primera vez gracias a este lanzamiento. En Publimetro probamos esta pequeña gigante.

La primera impresión

Al abrir la caja te enfrentas a dos controles del mismo tamaño que la consola de hace 2 décadas. Lo único distinto son sus conexiones, que son idénticas a las que se utilizan en los Wii Mote y que se utilizaron en la versión "Nes Classic".

Así es su empaque. / Nintendo

Luego, lo principal: la consola. Es idéntica a la antigua, y entra en la palma de la mano. El encendido sigue siendo a través del mismo botón púrpura que se desliza y el botón "reset" hace un guardado automático y nos permite volver al menú.

Claramente no se le pueden insertar cartuchos y la conexión antigua de los controles es en realidad una etapa. Tras ella se pueden conectar los nuevos controles. El menú es intuitivo, presentando una galería.

Lo malo

Toda esta maravilla tiene un solo "pero". No se pueden agregar más juegos. Sólo los 21 que incluye de fábrica. Cabe señalar que el catálogo de Super Nintendo es uno de los más amplios de la historia, y fueron muchos de los grandes clásicos los que se quedaron fuera.

La consola hubiese sido perfecta si agregara alguna ranura que permitiera insertar catrines o tarjetas con más juegos e incluso Nintendo podría haber lanzado un cartucho con los juegos del año o algo así.

Los lindos detalles

El control es casi identico al de los 90`s. La diferencia es su conector. / Publimetro

Sin embargo, la pequeña logra igualmente ser un éxito. Se conecta por HDMI. Los colores se ven más brillantes que nunca. Su cargador es igual al de cualquier celular convencional.

Incluso puedes optar por conectarla directo a la televisión extrayendo la energía mediante USB. Concepto similar a lo que hace, por ejemplo, Google Chromecast.

Disponibilidad

Esta pequeña maravilla salió al mercado con un precio de 99.990 pesos chilenos. Actualmente se encuentra casi agotada, a solo días de su lanzamiento. Pero no hay por qué preocuparse. Nintendo anunció que habrá más stock de esta consola, e incluso de su predecesora la Nes Mini Classic.

¿Harán una propuesta similar con Nintendo 64? Hasta ahora no se ha dicho nada. Habrá que esperar. Pero sin duda será igualmente un éxito.

A continuación, la lista de juegos que incluye: