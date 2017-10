Canción del Mundial de League of Legends está entre los videos más populares de Youtube

El Campeonato Mundial de League of Legends se encuentra en su fase final. Se viven los últimos partidos, donde los mejores equipos luchan por coronarse como el gran ganador de LoL el próximo 04 de noviembre cuando se realice la final en China. Esto tras más de un mes de competencia en el mencionado país que reunió a los representantes de las 13 ligas profesionales alrededor del mundo.

Y debido a la importancia de este torneo, Riot Games realizó el lanzamiento de la canción oficial del Campeonato Mundial de League of Legends llamada “Legends Never Die” en conjunto con la colaboración de “Agaist The Current”.

“A todos en Riot Games nos encantó la canción del Mundial de este año. Fue la combinación perfecta, entre la música, letra e interpretación, que logra graficar el espíritu de Legends of Legends y de los jugadores profesionales quienes por estos días están viviendo experiencias realmente extraordinarias”, comenta Mathias Fernández, Gerente General Latinoamérica Sur de Riot Games.

Un hit

En tan sólo dos días el video ya se encuentra entre los 18 videos más populares de los últimos días en la red de Youtube. A continuación te dejamos el making off de este video y también, la versión en Youtube que está marcando este hito.