Luz inteligente: Las notificaciones de tus redes sociales, ahora en tus ampolletas

La tecnología del futuro ya está aquí. Hace 20 años dibujos animados como "Los Supersónicos" nos hacían ver a las llamadas por video, los robots de aseo para el hogar y los relojes inteligentes como artefactos que veríamos al final de nuestras vidas. Pero eso no fue así. Excepto, porque los autos aún no vuelvan (aún). En este sentido, hemos visto como el concepto de "Internet de las cosas" ha ido en aumento. Ahora hasta las ampolletas son inteligentes, y mucho.

Fenómeno del hogar inteligente

Puedes controlar color, intensidad y mucho más. / Gabriel Molina - Publimetro

"Internet de las cosas" es un concepto bastante literal. Las cosas de tu casa, se conectan a Internet y se comunican entre si. Así de simple. Si tienes un sensor que detecta que abriste la puerta de tu casa, éste puede comunicarse con tu televisor inteligente y encenderlo. Estas funciones ahora incluso pueden conectarse con la iluminación de tu hogar. Una propuesta que sorprende en esta materia es el sistema "HUE" de Philips Lightning.

El reto de Philips fue, no sólo crear una lámpara que se conectara a Internet, sino pensar qué más funcionalidades podríamos pedirle a la luz conectada. Por ejemplo, recrear cualquier momento, mejorar la iluminación según los usos (tv, lectura, etc.), enviar y recibir alertas y dale un uso relacionado con la seguridad del hogar. ¿Cómo? Por ejemplo, puedes encender y apagar tus luces, aunque no estés en casa para que crean que hay alguien. O puedes coordinar un espectácáulo de luces y colores para darle aún más emoción a una película. En Publimetro probamos el sistema y si, sorprende.

Más allá de encender y apagar

"HUE" permite controlar las luces y los demás dispositivos de forma remota con cualquier dispositivo inteligente (dispositivo móvil o tablet) con plataforma IOS o Android a través de una app. Permite combinar luz LED brillante y energéticamente eficiente con una tecnología intuitiva.

A través de distintas aplicaciones, el dispositivo es capaz de sincronizarse con todo gracias al IoT: desde el timbre de la puerta hasta el televisor y la música. La luz se ajusta en función de las preferencias individuales de cada persona. Incluso es complemento de experiencias de entretenimiento completamente novedosas. Puedes conectar la iluminación con películas, juegos y contenido musical. ¡Se ve maravilloso!

Redes sociales conectadas

Hay modos predeterminados, como por ejemplo "lectura" que te brinda la luz ideal para leer un libro. / Gabriel Molina - Publimetro

Cada vez somos más conscientes de que una correcta iluminación no solo mejora nuestra productividad ayudándonos a concentrarnos y conectándonos con la iluminación natural del sol, también mejora las experiencias de la rutina. Algo tan simple como levantarse en una fría noche a apagar una luz, ya no será problema.

¿Tienes redes sociales? Con aplicaciones como IFTTT puedes configurar que "la luz te avise" ciertas cosas. Ejemplo: ¿Te etiquetaron en una foto? Tu ampolleta se pondrá de color azul. O verde. O el que tu quieras.

Otros accesorios

Pero atención. Si buscas "HUE" en Internet, verás que no son sólo ampolletas. Hay lámparas, sensores de movimiento, interruptores, cintas de luz y una serie de accesorios que complementan el sistema para transformar tu hogar en uno "más inteligente". Consultamos a Philips Lightning cuando estarán los demás accesorios en Chile.

Raquel Quevedo, Product Marketing Manager para Latinoamérica de Philips Lighting señaló que "desde inicios de 2018, veremos cómo aumentará nuestro portafolio de Hue, con la llegada de las primeras luminarias conectadas Hue a Chile, extendiendo el rango a luminarias decorativas de mesa, piso, suspendidas, entre otros". "Tenemos como objetivo conectar cada vez más a las personas, facilitando su día a día gracias a los beneficios que trae consigo Hue y sus diferentes aplicaciones. Junto a la ampliación del nuevo portafolio, busca ampliar también las posibilidades de acceder a la iluminación conectada", agregó.

Actualmente este dispositivo permite un alto grado de integración y compatibilidad con los líderes de la industria que operan en el mundo del IoT. Como por ejemplo, con asistentes de voz como Siri, Amazon Alexa o Google Assistant e integrado con otros proveedores como Logitech, Samsung SmartThings o Apple Home Kit, llevando la experiencia de la iluminación del hogar a un mundo nuevo. ¿El pero? El precio. Aun estamos ante una tecnología de alto valor. El kit inicial de Philips Hue tiene un valor aproximado de 145.000 pesos en la tienda Enel de Mercadolibre. Incluye el puente (accesorio que se conecta a tu modem y permite controlar tus luces desde cualquier rincón del mundo) y tres ampolletas especializadas. ¿Vale la pena? Si quieres transformar tu hogar en uno un poco más inteligente, de todas maneras.