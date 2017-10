Jóvenes científicas fueron reconocidas con el premio "For Women in Science 2017"

Nuestro país es considero como la capital mundial de astronomía. Pero también hemos sido destacados en áreas como la física y la medicina. El campo científico nacional está alcanzando un desarrollo de altos estándares internacionales, lo que nos llevó incluso a tener en desarrollo un proyecto que constituirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este contexto, dos jóvenes chilenas de cerca de 30 años recibieron el "Premio L'Oreal Unesco For Women in Science" que este año cumple 10 años en Chile.

El premio entregado junto al patrocinio de Conicyt tiene por objetivo reconocer la excelencia en la investigación de jóvenes científicas, apoyando el futuro talento y aportando a la difusión de la ciencia en los países donde opera. En este décimo año en que se otorga este reconocimiento en nuestro país se marcó un hito: por primera vez se otorgó el premio en Ciencias Matemáticas.

Las categorías

Puntualmente el reconocimiento se otorgó en las categorías de post doctorado y doctorado en Ciencias de la Vida, la Materia y por primera vez, Ciencias Matemáticas. El premio consiste en 7 millones de pesos destinados a apoyar sus estudios. Las ganadoras son Carla Hermann Avigliano (31), Doctor en Física de la Universidad Pierre et Marie Curie y actualmente cursando un postdoctorado en el Grupo de Óptica (GO) del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y Camila Navarrete Silva (29) Astrónoma, actualmente cursando un Doctorado en Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Para escoger a científicas de primer nivel, el equipo de evaluación 2017 estuvo compuesto por reconocidos evaluadores de las diferentes áreas de la ciencias, y un Jurado con las figuras más reconocidas del mundo científico, como la presidente del Jurado, Gloria Montenegro, Profesor Titular de la PUC, Directora del Centro de Ciencia e Innovación de la Pontificia Universidad Católica.

El perfil de Carla: Doctora en Física

Carla Hermann, una de las condecoradas. / Gentileza

Una de las condecoradas, Carla Hermann Avigliano tiene 31 y es Doctora en Física de la Universidad Pierre et Marie Curie. Actualmente está cursando un postdoctorado en el Grupo de Óptica (GO) del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ingresó a la carrera de Ciencias Físicas y Astronómicas de la Universidad de Concepción realizando estudios de doctorado en una modalidad de cotutela, entre la Universidad Pierre et Marie Curie y la Universidad de Concepción. En Francia trabajó en física experimental en el laboratorio Kastler Brossel, integrándose al grupo de electrodinámica cuántica de cavidades de Serge Haroche, ganador del Premio nobel de Física el año 2012.

El año 2015 inició un postdoctorado en el Joint-Quantum Institute – NIST, en la Universidad de Maryland, junto a Paul Lett, líder mundial en el área de generación de luz comprimida y sus aplicaciones, y actualmente es postdoctorante en el Grupo de Óptica de la Universidad de Chile, bajo la dirección de Rodrigo Vicencio, experto en el área de Cristales Fotónicos. Los objetivos de este estudio son variados, desde diseñar e implementar un montaje con luz cuántica en los cristales, hasta simular en el laboratorio fenómenos cristalinos naturales.

“En un curso dictado por quien más tarde se convertiría en mi supervisor de tesis doctoral, Carlos Saavedra, revisamos varios conceptos de la relatividad especial de Einstein y los principios de la mecánica cuántica. Entendí que nada era como yo lo había aprendido", relata.

"Lo que sabía hasta ese momento dejaba de ser válido a escalas muy pequeñas o a velocidades muy grandes. Fue este nuevo entendimiento lo que me llevó no sólo a querer aprender más, sino que a dedicar mi carrera e investigaciones futuras a empujar el estado del arte a tal límite de poder desplazar la barrera entre lo posible y lo imposible", agrega la especialista. "Decidí dedicar mi carrera a hacer posibles tecnologías que hoy día no existen".

Uno de los grandes logros de Carla fue demostrar que un chip-superconductor es un escenario propicio para desarrollar física con átomos de Rydberg, abriendo así nuevas y diversas potencialidades para el desarrollo de tecnologías de información, por ejemplo, mediante el uso de circuitos eléctricos híbridos. "Propusimos un montaje experimental que permitía la realización de gatos de Schrödinger de manera mucho más eficiente y rápida que el que permitía el estado del arte", señala la especialista.

Camila Navarrete: Astrónoma

Camila tiene 29 años y es Astrónoma. Actualmente cursando un Doctorado en Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su proyecto de doctorado se centra en el estudio de las estructuras estelares presentes en el halo de la Vía Láctea en forma de colas de mareas, investigación realizada en colaboración con el profesor Dr. Vasily Belokurov, de la Universidad de Cambridge, líder en esta materia.

Camila Navarrete, astrónoma. / Gentileza

“Mi tesis de Doctorado tiene como objetivo estudiar la estructura de la Vía Láctea para reconstruir la historia de formación de la misma. Para lograr este objetivo, estudio estructuras estelares presentes en las zonas más externas de la galaxia. Dichas estructuras son el resultado de los procesos de asimilación de sistemas estelares menos masivos a través del tiempo", explicó. "Una fracción importante del hemisferio norte celeste ya ha sido mapeado y una vasta cantidad de estructura estelar ha sido identificada. No obstante, el hemisferio sur celeste (observable desde Chile) se ha mantenido como una ‘tierra incógnita’ hasta hace poco", señaló. Hoy en día, diversos proyectos de observación y mapeo de la Vía Láctea están operando desde los observatorios instalados en Chile.

Su tesis hace uso de los datos recolectados por estos proyectos, así como de observaciones realizadas por ella para identificar estructuras estelares en zonas del cielo no exploradas previamente. La identificación y caracterización (posición y extensión en el cielo, distancia, cinemática, abundancias químicas, etc.) de dichas estructuras es de suma importancia para reconstruir la historia de formación de la Vía Láctea, analizar la distribución de materia oscura y acotar simulaciones cosmológicas de formación de galaxias según señala la especialista.

Vía Láctea. / Getty

Un reconocimiento

El premio que se entrega desde 1998 tiene como objetivo de reconocer internacionalmente la labor de la mujer en las áreas científica. Ya han sido premiadas más de 1.000 mujeres en todo el mundo. El reconocimiento se ha consolidado como una de las grandes acciones al servicio de la vocación y del trabajo de la investigación científica femenina de todos los continentes.

Desde que el premio se entrega en Chile (desde 2007) se han galardonado ya a 21 jóvenes. Ellas han representado a diversas áreas de la ciencia como física, química, biología, enfermería, geología, ciencias forestales, biotecnología y ecología, entre otras.