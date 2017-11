CyberMonday: 8 consejos para comprar de manera segura

La próxima semana se desarrollará una nueva edición de CyberMonday. Puntualmente entre el lunes 6 y miércoles 8 de noviembre. La iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago busca fomentar la compra por internet en Chile. Esta nueva versión de CyberMonday cuenta con 175 empresas asociadas y con miles de productos en promoción. Las ofertas son bastante llamativas, e incluso muchas llegan, tal como ha sido en años anteriores, con hasta un 80% de descuento.

Así los fanáticos de las compras on line podrán adquirir las mejores ofertas a partir de las 00:00 hrs. del lunes 6 y hasta las 23:59 hrs. del miércoles 8 de noviembre. Con tan sólo un par de clicks. Super ofertas que generan altas expectativas en los chilenos y que por lo tanto puede aumentar el riesgo de que haya problemas de estabilidad en los servidores de las empresas participantes. De hecho, en ediciones pasadas se han caído numerosos sitios web.

Observar y comparar antes de comprar

Este lunes comienza el CyberMonday 2017. / Agencia Uno

Para muchos consumidores ha sido difícil comprar sin pasar malos ratos. La dificultad surge cuando no sólo una persona está tratando de comprar online ese producto a mitad de precio, sino que hay miles haciendo click en el mismo botón. Además de estos inconvenientes, en versiones anteriores los usuarios también han reportado que muchas empresas “inflan” los precios de los productos unos días antes, para luego publicitar que hacen un descuento mayor para el CyberMonday. Por eso, debes estar atento a lo que te ofrecen.

Lo bueno y lo malo

“Lo destacable es que estas iniciativas siempre son una buena oportunidad para poner a prueba los servicios y arquitecturas tecnológicas de las empresas”, señala el Jefe de la carrera de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico, Guillermo Bustamante. Pero más allá de aquello, el especialista hace un llamado a la cautela.

Para evitar riesgos y malos ratos durante el CyberMonday, el académico de la Universidad del Pacífico nos entregó ocho consejos:

1.- Usa una conexión a Internet conocida

Evita conectarte a redes públicas y prefiere siempre la conexión de tu casa o de tu lugar de trabajo. Si quieres tener una conexión estable durante todo el proceso de compra, evita usar el Wifi.

2.- Elimina el caché de tu navegador

Antes de comprar un producto, borra todos los datos almacenados en tu navegador; esto porque hay sitios que almacenan preferencias de tus sesiones anteriores, por lo que no siempre las ofertas podrían ser las mismas.

3.- Actualiza tu antivirus

Para evitar cualquier inconveniente, ten tu antivirus actualizado, ya que al momento de realizar la compra esto puede ser de gran ayuda.

4.- Compra solo en sitios conocidos

Fíjate muy bien en la dirección del sitio en la que estás comprando. Revisa que sea la correcta y que tenga una conexión segura (https).

5.- Evita seguir enlaces que llegan por correo electrónico

Si no conoces el remitente o no es de tu entera confianza, no pinches en los enlaces que te dan ofertas maravillosas en algún sitio. Es preferible que digites la dirección del sitio tú mismo.

6.- Ten claro qué vas a comprar y compara precios antes

Es preferible pasar unas cuantas horas antes del CyberMonday buscando productos y comparando sus precios, en vez de decidir comprarlos en el minuto. Hacer una lista no es una mala idea. Nunca está de más ver si el producto que estás comprando es efectivamente una oferta o no. Hay que revisar qué es lo más conveniente.

7.- Revisa el total de la compra

Muchas veces por la emoción de la compra, por creer que estamos frente a muchas ofertas y por la facilidad de agregar productos a nuestro carro, no nos percatamos del monto total de nuestra compra hasta que llegamos a pagarlo.

8.- Chequea bien las condiciones de despacho y de entrega de los productos

Leer bien las condiciones de entrega del producto es fundamental en estos casos, porque en algunas ocasiones no se utilizan los plazos habituales.